Allianz Powervolley Milano: Civitanova vince contro una volitiva Milano

Milano – La Allianz Powervolley Milano chiamata a bissare il successo ottenuto nell’ultimo match contro Vibo nulla ha potuto contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. Infatti sul taraflex del Mediolanum Forum di Assago i ragazzi di coach Roberto Piazza nonostante la spinta di circa 5000 supporters hanno perso contro i cucinieri di coach Blengini per 0-3 (26-28, 26-28, 23-25). Risultato che non premia l’impegno di Piano e compagni che come dimostrano i parziali set hanno messo a dura prova De Cecco e compagni.

Il primo set si gioca punto a punto sino al 4-4 quando Milano con Ishikawa in pipe e Jaeschke con l’ace si porta a+2 (6-4). La Lube però non ci sta e con Garcia impatta 9-9. Da qui si riprende a giocare punto a punto con Milano che comunque conduce di una lunghezza e Civitanova che rincorre fino al 13-13 ace di Garcia. Da qui Civitanova prova a spingere ed ottiene il primo doppio vantaggio con Simon 16-18 e tempo Piazza.

Al rientro è sempre Civitanova a condurre sino al 21-21 ace di Patry cui segue il 22-21 con Patry a segno ancora dai nove metri e tempo Blengini. Si riprende ancora in equilibrio sino al 24-24 che porta ai vantaggi che si chiudono 26-28 per Civitanova.

Nel secondo set partono bene i ragazzi di Blengini ma Milano impatta 4-4 con muro di Piano su Simon. Civitanova allunga ancora e costringe Milano a rincorrere sino al 8-8 di Jaeschke, mani fuori da manuale. La Lube riprova a fuggire e con Simon fa +5 (11-16), ma la reazione di Milano è pronta e con il turno a servizio di Porro fa 16-16 e tempo Blengini. Alla ripresa si gioca ancora con Civitanova che conduce e Milano che insegue fino al 24-24 che porta ai vantaggi ancora una volta chiusi da Civitanova grazie ad un grande Anzani che mura Ishikawa e fa 26-28.

Nel terzo set parte bene Milano ma la Lube impatta 4-4 con muro su Patry . Da qui il tentativo di fuga di Milano che si porta sul +4 (13-9) e tempo Blengini. Al rientro è ancora Milano a condurre sino al 14-15 di Garcia e sorpasso Lube che però vede Milano reagire ed impattare 18-18. La Lube a sua volta vuole chiudere il set e la gara e con Yant entrato per Garcia fa 20-22 cui segue il 21-24 dello stesso Yant prima del 23-25 errore di Patry al servizio.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova 0 – 3 ( 26-28, 26-28, 23-25).

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 6, Staforino, Maiocchi, Patry 19, Piano 3, Mosca 1, Ishikawa 8, Porro 4, Jaeschke 14, Pesaresi (L). N. e.: Daldello, Djokic. All. Piazza

Cucine Lube Civitanova: Garcia 10, Kovar 6, Marchisio, Juantorena, Balaso(L),Lucarelli 11, Diamantini, Simon 13, De Cecco, Anzani 11, Yant 2. N.e.: Sottile , Jeroncic (L), Penna. All: Blengini

Arbitri: Piana-Cesare