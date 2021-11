Allianz Powervolley Milano domani in campo contro Ravenna

Castellanza – L’Allianz Powervolley Milano dopo la sconfitta al tie break contro Cisterna torna in campo domani sera alle ore 20.30 al Pala De Andrè di Ravenna contro la Consar RMC Ravenna per l’anticipo della 9ª giornata di andata di Superlega.

La squadra di coach Roberto Piazza è chiamata a voltare pagina dopo lo stop di martedì contro Cisterna e per farlo dovrà mettere in campo tutte le qualità di gruppo che la hanno distinta, considerato che in palio ci sono tre punti importanti per la classifica in funzione soprattutto dell’accesso alla Coppa Italia. Piano e compagni, però, dall’altra parte della rete troveranno i ragazzi di coach Zanini, al momento ultimi in classifica, decisi a conquistare punti in questo girone di andata.

Gara, quindi , ricca di insidie per i ragazzi di coach Roberto Piazza che potranno all’occorrenza contare sull’opposto Yuri Romanò che ha ripreso ad allenarsi a pieno regime.

La gara di Ravenna, novità assoluta, sarà anche una sfida nella sfida tutta svizzera tra Ulrich per i ravennati e Djokic per i meneghini.

« A Ravenna sarà una partita difficile – commenta Matteo Maiocchi – loro non hanno ancora vinto, quindi sarà dura sicuramente. Dovremo giocare da squadra per ottenere il massimo risultato, sarà questa la chiave della partita: tutti insieme sia in campo sia fuori, porteremo a casa i tre punti».

Probabili Formazioni

Consar RCM Ravenna: Biernat- Klapwjik, Erati- Comparoni, Vukasinovic- Ljaftov, Goi(L). All. :Zanini

Allianz Powervolley Milano: Porro- Patry, Piano- Chinenyeze, Ishikawa- Jaeschke, Pesaresi(L). All.:Piazza

Arbitri: Boris, Venturi. Terzo arbitro: Tundo

Diretta TV

La partita delle ore 20.30 tra Ravenna e Milano sarà visibile in diretta sul sito Volleyballaworld.tv.