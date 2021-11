Allianz Powervolley Milano: Volley4all al Mediolanum Forum vince l’inclusività

Castellanza – Prosegue con forza e convinzione il progetto volley4all, ideato e promosso da Allianz Powervolley Milano e Fondazione Allianz UMANA MENTE

Domenica 7 novembre a partire dalle ore 13.00, in occasione del match tra Milano e Civitanova, ad esibirsi sul palcoscenico d’eccezione del Mediolanum Forum saranno le squadre maschili e femminili del Sitting Volley Missaglia e del Sitting Volley Brembate Sopra.

L’idea del progetto, nata nel 2019 in occasione della prima partita casalinga all’Allianz Cloud in maniera congiunta dal presidente di Powervoley Milano Lucio Fusaro e dal Direttore Generale di Allianz S.p.A. e Presidente della Fondazione UMANA MENTE Maurizio Devescovi, vuole esaltare il tema della disabilità sportiva e della inclusività, dimostrando come lo sport possa andare oltre il mero risultato finale.

Dopo lo stop causa pandemia, la società del presidente Lucio Fusaro è lieta di annunciare il proseguo di questo progetto a favore di una nuova visione della cultura sportiva.

L’impianto del Mediolanum Forum avrà il piacere di ospitare le squadre di sitting volley guidate rispettivamente da Massimo Beretta coach del Sitting Volley Missaglia, nonchè team manager della nazionale maschile italiana, e Massimiliano Manfredi bronzo con la formazione di Brembate Sopra alle Final Six Campionato Italiano Sitting Volley FIPAV 2019.

Visto l’alto valore inclusivo di questa splendida iniziativa prima della gara di Superlega tra Allianz Powervolley Milano e Cucine Lube Civitanova verrà disputata la partita promozionale che coinvolgerà anche una rappresentanza di giocatori dell’U17 e dell’U19 dei Diavoli Powervolley campioni d’Italia 20/21.

Per poter partecipare all’evento inteso a lanciare l’importante messaggio che «lo sport è per tutti» l’apertura dei cancelli avverrà a partire dalle ore 13.00.

(Fonte comunicato stampa)