L’Allianz Powervolley Milano sconfitta a Perugia per 3 – 0

Perugia – Se la gara contro Civitanova aveva lasciato qualche punto di rammarico nei ragazzi di coach Roberto Piazza per non essere riusciti nell’intento di fare proprio il risultato. Quanto invece si è visto nella vigilia di campionato andata in scena al Pala Barton di Perugia che ha visto i milanesi contro gli umbri della Sir di coach Grbic non permette nessuna recriminazione. Infatti Piano e compagni nulla hanno potuto contro la corazzata umbra che ha fatto proprio il risultato per 3 – 0 con i parziali di 25-20, 25-19, 25-12 che dicono tutto della gara che per alcuni tratti è stata a senso unico e che ha messo in evidenza la cattiveria agonistica di tutta la formazione umbra.

1° set

Parte bene Milano in fase break e fa subito 2-3 muro di Patry su Leon, ma Perugia non ci sta ed impatta 3-3. Milano prova ad allungare e con Ishikawa fa 6-9 costringendo Grbic al primo time out. Al rientro si gioca punto a punto con Milano che conduce e Perugia che rincorre sino al 12-12 ace di Leon che impatta. Da qui si riprende con Milano che tiene ancora bene il campo e mette in difficoltà Perugia che però con Rychlicki fa 15-14 ed accelera con Leon che incomincia a giocare sulle mani alte del muro per il 20-18 e con Anderson che fa 23-20 e tempo Piazza nel tentativo di fermare l’accelerata di Perugia. Al rientro Grbic gioca la carta Plotnytskyj che con l’ace fa 24-20 prima del 25-20 di Rychlicki che chiude il set.

2° set

Parte ancora bene Milano 3-4 muro di Chinenyeze su Anderson, poi 6-8 ace di Jaeschke. Tiene ancora bene il cambio palla Milano e mantiene il +2 (9-11) di Chinenyeze cui però risponde Perugia che impatta 13-13 con Solè. Da qui Perugia riprende ad accelerare come nel set precedente e con l’ace di Plotnytskyj e il mano out di Leon fa 17-15 e tempo Piazza. Al rientro Perugia che nel frattempo a messo in campo Plot per Anderson allunga e con Leon fa 21-17 e secondo time out di Milano che però non cambia nulla. Infatti Perugia chiude 25-19 con Rychlicki ancora una volta .

3° set

Parte bene Perugia che con Plotnytskyj al servizio fa 4-0 e primo time out di Roberto Piazza. Al rientro Milano prova a reagire allo strapotere di Perugia e con Ishikawa fa 8-5 cui però rispondono i ragazzi di Perugia che allungano 10-5 con Plotnytskyj prima del 16-10 e tempo Milano. Si ritorna in campo e Russo entrato per Ricci con due ace di seguito fa 18-10. Da qui la cavalcata degli umbri che con il muro di Leon su Patry fanno 23-11 prima di chiudere set e partita 25-12 con l’ace di Leon.

Tabellino

Sir Volley Perugia – Allianz Powervolley Milano: 3 – 0 ( 25-20, 25-19, 25-12)

Perugia: Anderson 6, Ricci 4, Giannelli, Rychlickhi 13, Leon 21, Solè 4, Colaci (L), Travica, Ter Horst, Piccinelli, Russo 2, Plotnytskyj 8. N.e. : Dardzans, Mengozzi. All. : Nicola Grbic

Milano: Chinenyeze 9, Patry 8, Piano3, Ishikawa 9, Porro, Jaeshchke 6, Pesaresi (L), Daldello, Maiocchi, Djokic 1. N.e. : Staforini. All. :Roberto Piazza

Arbitri: Curto – Giardini

M. V. P. : Plotnyskyj.