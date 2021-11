Pallavolo femminile A1, i risultati della 5.a di andata in attesa di Roma-Firenze: classifica aggiornata

Pallavolo femminile A1, si sono giocate ieri le partite della 5.a di andata dopo gli anticipi di sabato e in attesa di quello che stasera alle 20,30 vedrà una di fronte all’altra Roma e Firenze.

Ricordando che sabato Conegliano aveva espugnato il campo di Monza al tie-break centrando la vittoria consecutiva numero 70 e che Trento era stata sconfitta in casa da una lanciatissima Chieri per 1-3, nelle partite di domenica 31 ottobre ci sono da registrare gli acuti di Novara e Scandicci che lanciano la sfida a Conegliano.

Le piemontesi hanno agevolmente superato in casa Perugia per 3-0 ( 25-22, 25-22, 25-15) mentre il big match tra Busto Arsizio e Scandicci è stato vinto in cinque set ( 21-25, 25-23, 25-16, 18-25, 12-15) dalle toscane che si sono rese fino a questo momento protagoniste di un grandissimo inizio di stagione.

Vittoria pesantissima in trasferta da parte di Bergamo sul campo di Casalmaggiore per 0-3 ( 20-25, 15-25, 22-25) mentre in casa Cuneo ha superato la neopromossa Vallefoglia per 3-0 ( 25-21, 25-18, 25-23). Anche questa una vittoria pesante che consente a Cuneo di uscire da un periodo di crisi di risultati e condanna le marchigiane all’ultimo posto.

Stasera come anticipato la sfida tra Roma e Firenze. Le capitoline in casa proveranno a tornare a fare punti che mancano dall’esordio ma di fronte avranno Firenze che ha vinto le ultime tre partite consecutive.

Questa la classifica in attesa del posticipo :

Conegliano 14, Novara 11, Scandicci 11, Busto Arsizio 10, Firenze 9, Chieri 9, Monza 8, Bergamo 6, Casalmaggiore 6, Cuneo 5, Trento 4, Roma 3, Perugia 3, Vallefoglia 3.