Serie A1 volley: Monza prova l’allungo

Nella quinta giornata di andata del campionato della massima serie di pallavolo, la Vero volley Monza si aggiudica il match che la vedeva confrontarsi con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. E’ la prima volta nella sua storia da capolista, per arrivare a questo la squadra di Eccheli doveva esprimersi al massimo livello. Precisa e con un servizio entusiasmante, muro difesa senza precedenti, per Piacenza è stata una serata difficile. Grozer premiato ad inizio partita come MPV del mese di ottobre, ha dato il filo da torcere nei primi 2 set con percentuali elevatissime in attacco. Dopo un equilibrio sostanziale nei primi due set, è la Vero Volley ad avere la meglio nei momenti più caldi, Orduna gestisce con grande personalità e non da punti di riferimento al muro avversario, si merita l’MVP della gara, quarta vittoria stagionale per Monza, terza consecutiva. Prossima sfida mercoledì sera contro un Civitanova agguerrito.

Sfida con Civitanova

Solo il tempo di parlarne e subito Monza dovrà pensare al prossimo ostacolo, mercoledì sera arriverà nella città brianzola un Civitanova agguerrito. Un big match da non perdere dato che la Cucine Lube Civitanova arriva da una sconfitta subita proprio con Monza, nella semifinale di Spercoppa Italiana. Sarà interessante vedere se il team lombardo sopporterà le vertigini dell’alta classifica o se consoliderà le certezze fino ad ora dimostrate.