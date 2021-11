Volley femminile A1, Conegliano raggiunge uno storico record

Volley femminile A1, si è giocata ieri sera Chieri-Conegliano, anticipo della 12.a giornata per l’impegno nel Mondiale per Club di dicembre. Le pantere sono passate in Piemonte con un perentorio 0-3 ( 22-25, 22-25, 22-25) e hanno eguagliato uno storico record: quello di 72 vittorie consecutive in campionato raggiungendo la Teodora Ravenna che lo aveva conquistato nel biennio 1985-1987.

Ora le pantere potranno eguagliare quello mondiale di 73 vittorie raggiunto dal Vakifbank dal 2012 al 2014.

Un ritmo impressionante che vede Egonu e compagne come assolute protagoniste in questo ultimo periodo della scena mondiale. Campionesse del mondo, campionesse d’Europa, campionesse d’Italia, ultimamente non sembra esserci squadra in grado di impensierire le ragazze di coach Daniele Santarelli anche se la concorrenza quest’anno in Italia sembra essersi rafforzata, il segno è che in diverse occasioni le venete hanno dovuto sudare in cinque set.

La squadra gioca a memoria e soprattutto sa rialzarsi nei momenti di difficoltà, mentalità certamente impartita da coach Daniele Santarelli che fa della tenacia uno sei suoi marchi di fabbrica.

Nel match di ieri top scorer Paola Egonu trascinatrice di questa squadra che ha messo a segno 20 punti. Naturalmente un singolo non può mai fare la differenza assoluta e queste 72 vittorie consecutive sono il segno di un meccanismo perfettamente collaudato che ogni anno ha visto l’ingresso di pochi mirati ingressi per non stravolgere la struttura.

E allora complimenti a Conegliano per questo storico traguardo.