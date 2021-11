Volley femminile A1, i risultati degli anticipi della 6.a di andata

Volley femminile A1, si sono giocati ieri sabato 6 novembre quattro anticipi della 6.a giornata di andata. I riflettori erano puntati sul big match del Palaverde tra Conegliano e Busto Arsizio.

Hanno vinto le pantere ma Busto è uscita a testa altissima essendo riuscita a portare le venete al tie-break ( 25-21, 20-25, 21-25, 25-23, 15-11).

A suon di punti si sono date battaglia Paola Egonu autrice di 30 punti e Alexa Gray di 28.

In uno degli altri anticipi una sempre più lanciata Chieri ha superato in casa Roma per 3-0 ( 25-20, 25-20, 25-17) confermando l’ottimo momento di forma e soprattutto di risultati così come continua la striscia positiva di questa prima parte di stagione per Firenze vittoriosa in casa su Casalmaggiore per 3-0 ( 25-17, 25-18, 27-25).

Chiude il quadro dei quattro anticipi della 6.a giornata campionato volley femminile A1 il successo molto importante in trasferta di Bergamo sul campo di Perugia al tie-break ( 23-25, 25-20, 25-21, 22-25, 6-15). Le orobiche hanno allungato nel quinto e decisivo set continuando il trend positivo delle ultime giornate.

Il resto delle partite si giocherà oggi domenica 7 novembre, in programma alle 17 Scandicci-Monza e Vallefoglia-Trento mentre il posticipo con inizio alle 19,30 è il derby piemontese tra Novara e Cuneo.

Big match della giornata Scandicci-Monza. Le toscane e Novara in caso di vittoria da 3 punti assottiglierebbero il gap da Conegliano leader di classifica.