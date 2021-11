Volley femminile A1, il programma della 7.a di andata

Volley femminile A1, dopo che in settimana Conegliano ha raggiunto il record storico di 72 vittorie consecutive andando a vincere a Chieri nell’anticipo della 12.a di andata, i riflettori sono ora puntati sulla 7.a di andata che si giocherà nel week end del 12 e 13 novembre. Vediamo il programma completo partendo dagli anticipi.

Domani sabato 13 novembre in campo alle 19,30 Trento e Perugia. Match molto importante per due squadre in crisi di risultati, le ragazze di Matteo Bertini avranno il vantaggio del fattore campo . L’altro anticipo quello tra Casalmaggiore e Vallefoglia con inizio alle 20,30.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Vediamo nel dettaglio le partite che invece si svolgeranno domenica 14 novembre: alle 17 si disputeranno 4 sfide.

Busto Arsizio reduce dalla bella trasferta del Palaverde persa solamente al tie-break contro la corazzata Conegliano attende in casa una delle più belle realtà di questa prima parte di regular season, Firenze.

Scandicci in casa dopo il ko contro Monza cerca riscatto contro Chieri, impresa tutt’altro che semplice visto che le piemontesi stanno viaggiando alla grande.

Derby delle bollicine tra Cuneo e Conegliano. Si gioca in Piemonte ma i favori del pronostico sono tutti dalla parte delle pantere che fino a questo momento hanno dettato la loro legge.

Sempre alle 17 in campo Roma e Monza. Servono punti alle capitoline che cercheranno di fronte al proprio pubblico di regalare una gioia . Dall’altra parte della rete però una delle big del campionato che potrebbe essersi definitivamente sbloccata dopo la vittoria a Scandicci.

Chiude il quadro di questa 7.a di andata campionato volley femminile A1 il posticipo di domenica sera con inizio alle 19,30 tra Novara e Bergamo. Le piemontesi fuori casa non vogliono perdere terreno da Conegliano ma ci sarà da fare i conti con una delle squadre più in forma del momento.