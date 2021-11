Volley femminile A1, risultati 7.a giornata: Conegliano entra nella storia

Volley femminile A1, si è giocata nel week end la 7.a giornata di andata importante perchè Conegliano è entrata di diritto nella storia. La vittoria delle pantere in trasferta a Cuneo in 5 set ( 25-22, 15-25, 25-20, 18-25, 8-25) è la settantatreesima consecutiva che significa record mondiale raggiungendo il Vakif. Applausi comunque alle piemontesi che hanno messo in grossa difficoltà le venete.

Novara risponde rosicchiando un punto grazie al successo pieno esterno contro Bergamo per 0-3 ( 15-25, 18-25, 20-25) . Nel complesso un grande inizio di stagione per la squadra di Lavarini che è staccata di soli 4 punti dalle pantere ma con una partita in meno.

Scandicci, altra squadra che sta provando a rimanere nella scia della leader di classifica in casa ha vinto una partita non semplice contro Chieri per 3-1 ( 26-24, 25-20, 18-25, 25-16) mentre Monza in fase molto positiva è uscita vittoriosa dalla trasferta di Roma per 0-3 ( 22-25, 18-25, 22-25).

Altro 3-0 ha caratterizzato la sfida tra Busto e Firenze con successo casalingo delle farfalle ( 25-21, 25-20, 25-20) e quella di Casalmaggiore che in casa ha superato Vallefoglia ( 25-23, 25-22, 25-22).

Chiude il quadro di questa 7.a di andata campionato volley femminile A1 l’importante sfida salvezza tra Trento e Perugia che ha visto il pesante successo delle umbre in trasferta per 0-3 ( 18-25, 21-25, 19-25).

Ecco la classifica aggiornata :

Conegliano 21, Novara 17, Scandicci 14, Monza 14, Busto Arsizio 14, Firenze 12, Chieri 12, Casalmaggiore 9, Bergamo 8, Perugia 7, Cuneo 6, Roma 6, Vallefoglia 5, Trento 5.