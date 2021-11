Volley femminile A1, Santarelli vuole che il gioco di Conegliano migliori, le sue parole

Volley femminile A1, 7.a giornata di andata del campionato e domani in Piemonte andrà in scena il derby delle bollicine tra Cuneo e Conegliano. Le pantere sono leader della classifica ma già in più di un’occasione hanno dovuto soffrire non poco per raggiungere la vittoria. Ci sarà la possibilità in caso di successo di superare il record italiano di 73 vittorie consecutive ed eguagliare quello mondiale, intanto il coach delle pantere Daniele Santarelli analizza il match e il momento della squadra.

Ecco le sue parole raccolte sul sito del club veneto :

« Noi stiamo attraversando un momento buono sotto il profilo dei risultati, continuiamo a vincere e questo ci fa bene, siamo un po’ meno soddisfatti del gioco, ma siamo in crescita e la partita di mercoledì a Chieri l’ha dimostrato. E’ stata probabilmente la nostra migliore partita della stagione finora, le ragazze hanno voluto dare un segnale prima di tutto a loro stesse, adesso dobbiamo continuare su questa strada. Il record? Ci fa piacere essere arrivati fin qui e sarebbe bello tagliare questo traguardo, ma il record non ci interessa in sè, ma in quanto funzionale alla nostra crescita. Il nostro prossimo obiettivo è il Mondiale per Club di dicembre e noi siamo focalizzati su quel torneo per arrivarci al top. La via migliore per crescere è fare risultati e giocare bene, noi a vincere sempre ci proviamo, a prescindere dal record e lo faremo anche domani contro una squadra interessante come Cuneo che in casa può dare fastidio a chiunque ».