Volley femminile A1, up and down della 6.a giornata

Volley femminile A1, si è giocata nel week end la 6.a giornata di andata del campionato che come in ogni turno ha regalato grande spettacolo e ha decrettao chi è “salito” e chi è “sceso” .

Tra gli up come non inserire Conegliano che al Palaverde è riuscita a centrare la vittoria consecutiva numero 71 superando in cinque set le farfalle di Busto Arsizio. Si può essere inseriti nella categoria up anche in caso di sconfitta ? Nel caso di Busto assolutamente si perchè mettere alle corde una corazzata come quella veneta ed uscire vinte solo al tie-break è comunque un segnale positivo. Certo se si vuole provare a mettere in difficoltà Egonu e compagne bisogna cercare di dimenticare chi si ha di fronte.

CHI SALE E CHI SCENDE

Tra gli up certamente Firenze che è tornata alla vittoria in casa contro Casalmaggiore che invece è in fase down essendo incappata nella terza sconfitta consecutiva. Per quanto riguarda le toscane un unizio di stagionale eccezionale con 4 vittorie in 6 partite e solo 4 punti di distacco da Conegliano leader della classifica. Fase down anche per Trento in crisi di risultati che è uscita sconfitta nella trasferta di Vallefoglia che entra di diritto nella fase up per 2 punti, frutto del successo al tie-break, molto importanti in chiave salvezza.

La squadra di Matteo Bertini invece non sta riuscendo a replicare quanto di buono fatto la scorsa stagione.

In fase up certamente Chieri ancora vittoriosa questa volta in casa contro Roma, Novara che ha fatto suo il derby contro Cuneo e Bergamo corsara in 5 set nella trasferta di Perugia.

Fase down proprio per le umbre ultime in classifica.

Chiudiamo questa analisi di chi è salito e chi è sceso nella 6.a giornata di andata del campionato volley femminile A1 analizzando il big match tra Scandicci e Monza. Fase up per le brianzole che sono riuscite a vincere in trasferta per 1-3 sfatando il tabù da scontri diretti mentre fase down per Scandicci che, nonostante si stia rendendo protagonista di un grande inizio di campionato, ha fallito l’occasione di ridurre il gap da Conegliano .