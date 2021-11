Volley Superlega, Padova espugna Trento che perde Michieletto per infortunio

Volley Superlega, Padova espugna Trento regalando certamente un risultato a sorpresa nel turno infrasettimanale che ha caratterizzato la 4.a giornata di andata. I ragazzi di coach Jacopo Cuttini hanno vinto al tie-break e si stanno rendendo protagonisti di un grandissimo inizio di stagione. MVP del match Mattia Bottolo scatenato ad autore di 24 punti. Senza nulla togliere alla grandissima prestazione dei veneti, il confronto è stato probabilmente condizionato dall’infortunio occorso ad Alessandro Michieletto costretto ad uscire nel secondo set per un problema alla caviglia destra scendendo dal muro e la cui entità sarà valutata .

La battaglia è stata grande e la dimostrazione sono i 5 set sofferti che alla fine hanno premiato la squadra patavina che con questi 2 punti sale al quinto posto insieme a Civitanova.

Trento invece è stata raggiunta in testa alla classifica da Piacenza e Monza che hanno vinto rispettivamente in trasferta a Modena e Ravenna.

Itas Trentino-Kioene Padova 2-3

(25-17, 28-30, 24-26, 25-16, 17-19)

ITAS TRENTINO: Podrascanin 9, Sbertoli 1, Michieletto 8, Lisinac 13, Pinali 18, Kaziyski 17, Zenger (L); Cavuto 2, Lavia 10, Sperotto, D’Heer 1. N.e. Albergati e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

KIOENE PADOVA: Loeppky 11, Vitelli 12, Weber 22, Bottolo 24, Volpato 2, Zimmermann, Gottardo (L); Schiro, Zoppellari, Petrov 7, Bassanello (L), Guzzo, Canella 6. N.e. Crosato. All. Jacopo Cuttini.

ARBITRI: Giardini di Verona e Piperata di Bologna.

DURATA SET: 24’, 33’, 26’, 26’, 20’; tot 2h e 9’.