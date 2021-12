Allianz Powervolley Milano: brutto 0 – 3 contro Modena

Modena – Dopo i due successi contro Ravenna e Padova la Allianz Powervolley Milano in campo a Modena per 11ª giornata di Superlega alla ricerca di punti necessari alla classifica per la Coppa Italia torna a Milano a mani vuote visto il secco 0-3 ( 25-17, 25-20, 25-15 ) contro la corazzata della Leo Shoes PerkinElmer. I ragazzi di coach Roberto Piazza nulla hanno potuto contro la formazione di Andrea Giani che ha tutte le qualità per essere tra le candidate alla vittoria finale. Così mentre Milano subisce uno stop fermandosi al settimo posto i ragazzi di Giani guadagnano due posti portandosi dal sesto al quarto con 19 punti in classifica.

1° set: si gioca punto a punto sino al 12-12 con Modena che fa registrare numerosi errori in attacco e contrattacco e Milano che dal canto suo inanella una serie di errori al servizio. E’ a questo punto che Modena ferma il cambio palla di Milano e con Mazzone a muro e Nimir in attacco si porta a +3 (15-12) costringendo Piazza al primo time out. Al rientro tre ace consecutivi di Ngapeth fanno 18-13 e Piazza ferma ancora ma senza risposte da parte dei suoi che vedono scivolare il set verso il 25-17 finale con l’ace di Van Gardener entrato per Leal per leggero infortunio al ginocchio sul punteggio di 5-5.

2° set: parte bene e grazie alle variazioni al servizio con Jaeschke fa 4-6. Modena però non ci sta e con l’ace di Nimir pareggia i conti (6-6). da qui inizia la nuova accelerata di Modena che con il bilanciere di Ngapeth fa 9-7 e tempo Piazza. Alla ripresa Modena allunga ancora e si porta prima a +4 (11-7) ace di Leal, poi con Nimir fa 21-17 ed infine chiude 25-20 con il doppio fallo di Jaeschke.

3° set: il terzo parziale vede una Milano disunita ed in balia dei ragazzi di Giani che fanno subito 11-8 e tempo Piazza. Al rientro Modena allunga ancora 14-8 e nuovo time out di Milano che però non da alcun risultato visto che Modena con l’ace di Nimir fa 18-11 prima del 25-15 finale.

Tabellino

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Allianz Powervolley Milano 3-0 ( 25-17, 25-20, 25-15 )

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Brono 2, Van Garderen 3, Sanguinetti, Stankovic 1, Ngapeth E: 14, Abdel Aziz 15, Leal 12, Mazzone 9, Rossini(L). N.e.: Gollini(L), Ngapeth S., Salsi, Sartoretti. Allenatore: Andrea Giani

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 4, Daldello, Romanò 8, Maiocchi, Piano 4, Mosca, Ishikawa 8, Djokic 2, Porro, Jaeschke 4, Pesaresi (L). N.e.: Staforini. Allenatore: Roberto Piazza

MVP: Resende Bruno Mossa

Arbitri: Frapiccini, Puecher. Terzo arbitro. Angelucci