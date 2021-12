L’Allianz Powervolley Milano vince 3-1 contro Padova ed omaggia la Prima della Scala

Milano – L’Allianz Powervolley Milano tornata a giocare tra le mura amiche fa propria la gara contro la Kioene Padova per 3-1 ( 25-21, 25-21, 17-25, 26-24 ) nel giorno dedicato alla Prima della Scala come da progetto condiviso con Errea con l’intento di celebrare l’esordio della stagione lirica e sancire un legame sempre più stretto tra la società meneghina e i simboli della propria città.

Gara importante per Piano e compagni che dopo gli ultimi impegni finiti al tie brek contro Cisterna e Ravenna tornano a gioire per aver conquistati tre punti importanti per la classifica del girone di andata. Tanto più importanti se si tiene conto che i ragazzi di coach Piazza dovranno affrontare in trasferta Modena e Taranto ed infine in casa la corazzata Trento.

Parte bene Milano sia in difesa che in attacco e con Piano a muro fa subito 5-1 e costringe Cuttini al primo time out. Al rientro è sempre Milano a condurre anche se Padova prova a ricucire con Volpato 8-6. Milano però non ci sta e riprende a correre facendo prima 16-12 primo tempo di Piano, poi 20-14 con Mosca subentrato a Porro ed infine 25-21 co Jaeschke che chiude il set.

Nel secondo set parte ancora bene Milano 2- 0 con muro di Piano ma Padova impatta 2-2 con Bottolo in palleggio. Milano riprova a correre ma prima si fa impattare di nuovo 4-4 e poi supere 4-5 grazie ad un ace di Weber che costringe Piazza a fermare. Al rientro Padova continua a correre e con l’ace ancora di Weber fa 6-10 e time out motivazionale di Piazza che porta ad impattare 12-12 diagonale di Romanò. Da qui si gioca con Milano che mantiene il comando facendo registrare dapprima il +3 (21-18) muro di Ishikawa e poi il 25-21 del solito Jaeschke che chiude anche il secondo parziale.

Nel terzo set parte bene Padova che fa subito 1-5 muro di Vitelli e tempo Piazza. Al rientro Padova allunga ancora e con l’ace di Bottolo fa 4-10 e costringe Piazza al secondo time out per motivare i suoi a cercare di ribaltare l’andamento del set: Al rientro però Milano traballa in ricezione ed in attacco tanto che la forbice si allarga prima a 7-15 ace di Zimmermann, poi 17-24 ace di Loeppky ed infine 17-25 muro di Weber che chiude il set.

Il quarto set si gioca punto a punto fino al 5-5 quando due errori di seguito di Padova danno il +3 (8-5) a Milano e time out di Cuttini. Al rientro Milano allunga ancora e con il muro di Piano su Weber fa 11-6 prima del 13-8 ace dello stesso capitano di Milano. Padova però prova a ricucire e con l’ace di Weber fa 16-14 e tempo Piazza. Al rientro Milano tiene a debita distanza Padova che però impatta 20-20 con Bottolo.

Milano continua a sprecare e Padova ne approfitta facendo registrare il sorpasso 20-21. Milano reagisce ed impatta 21-21 e costringe Cuttini al time out per invitare i suoi ad essere più spavaldi in campo. Al rientro si riprende a giocare pinto a puto sino al 24-24 che porta ai vantaggi chiusi da Ishikawa 26-24.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Kioene Padova 3 – 1 ( 25-21, 25-21, 17-25, 26-24 )

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 10, Daldello, Romanò 10, Maiocchi 2, Piano 8, Mosca 1, Ishikawa 11, Porro 4, Jaeschke 18, Pesaresi(L). N.e.:Staforini, Djokic. Allenatore Roberto Piazza

Kioene Padova: Bassanello(L), Gottardo(L), Loeppky 14, Schiro, Vitelli 12, Zoppellari, Volpato 3, Bottolo 14, Zimmermann 3, Canella 4, Weber 17, Petrov. N.e.: Guzzo, Crosato. Allenatore Jacopo Cuttini.

MVP: Thomas Jaeschke.

Arbitri: Capello, Canessa. Terzo arbitro: Manzoni