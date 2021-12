Mondiale per club, dove vedere Lube Volley-Trento in diretta tv e streaming

A Betim, in Brasile, si inizia a fare sul serio: finita la fase a gironi del Mondiale per Club 2021 di volley maschile si passa alle semifinali. Semifinali che avranno come protagoniste le due formazioni italiane Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, oltre alle due formazioni brasiliane Educacion Funvic Natal e Sada Cruzeiro Volei. La Cucine Lube Civitanova arriva alla semifinali come vincitrice della Pool A e senza aver perso mai un set, come anche il Sada Cruzeiro (Pool B). L’altra formazione italiana, l’Itas Trentino, invece arriva con una vittoria per 3 a 0 contro il Foolad Sirjan Iranian e con una sconfitta contro il Sada Cruzeiro per 3 a 0. Sconfitta fatale e che ha causato il derby in semifinale: infatti, questa sera alle ore 21, Lube e Trento si affronteranno in semifinale. Ecco di seguito dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Dove vedere Cucine Lube Civitanova-Trentino Volley in diretta tv

La semifinale tra Lube e Trento, di venerdì 9 dicembre, sarà visibile in diretta tv, alle ore 21:00, su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Action (canale 206).

Dove vedere Cucine Lube Civitanova-Trentino Volley in diretta streaming

La semifinale tra Lube e Trento, di venerdì 9 dicembre, sarà visibile in diretta streaming, alle ore 21:00, su Now Tv, su Volleyball World Tv oppure per tutti gli abbonati Sky sulla piattaforma e app Sky Go.