Mondiale per Club, dove vedere Lube Volley-UPCN Voley in diretta tv e streaming

A Betin, in Brasile, andrà in scena il Mondiale per Club 2021 di volley maschile dove sono presenti due formazioni italiane: Itas Trentino (finalista perdente dell’ultima Champions League) e Cucine Lube Civitanova (campione del Mondo in carica); oltre ai brasiliani del Funvic Taubaté (campioni nazionali) e del Sada Cruzeiro (campioni sudamerciani), l’iraniani del Foolad Sirjan e gli argentini dell’UPCN San Juan Voley (secondi all’ultimo torneo sudamericano). Tra le due italiane, la prima a scendere in campo sarà la squadra marchigiana della Cucine Lube Civitanova mercoledì 8 dicembre alle ore 21:00 contro la formazione argentina e secondi classificati dell’ultimo torneo sudamericano UPCN San Juan Voley. Ecco di seguito dove vedere la partita in diretta streaming e in diretta tv.

Dove vedere Lube Volley-UPCN Voley in diretta tv

Il match di mercoledì 8 dicembre tra Cucine Lube Civitanova e UPCN San Juan Voley sarà visibile in diretta tv, alle ore 21:00, su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Action (canale 206).

Dove vedere Lube Volley-UPCN Voley in diretta streaming

Il match di mercoledì 8 dicembre tra Cucine Lube Civitanova e UPCN San Juan Voley sarà visibile in diretta streaming, alle ore 21:00, su Now Tv, su Volleyball World Tv oppure per tutti gli abbonati Sky sulla piattaforma e app Sky Go.