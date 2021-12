Mondiale per club pallavolo femminile, Conegliano domina contro il Dentil Praia, domani la semifinale

Mondiale per club pallavolo femminile, Conegliano domina contro il Dentil Praia e continua inarrestabile la propria corsa. Nel match giocato oggi alle 13 contro le brasiliane, Egonu e compagne si sono imposte per 3-0 ( 25-17, 25-16, 25-18) e si preparano alla semifinale di domani alle ore 13: l’avversario si conoscerà dopo l’incontro tra Vakifbank Istanbul (Tur) e Minas Clube Belo Horizonte (Bra).

Secondo successo per 3-0 dopo quello dell’altro ieri contro le turche del Fenerbahce. Le pantere di Conegliano arrivavano all’incontro di oggi contro le brasiliane già certe della semifinale dopo la vittoria proprio delle turche contro il Dentil Praia per 3-1.

Secondo acuto che prolunga la scia infinita di vittorie che ha consentito alle venete di superare il record mondiale di successi consecutivi e che è stata subito dopo a sorpresa interrotta dallo stop casalingo contro Firenze. Da quel momento le pantere hanno ripreso a fare quello che le riesce meglio, vincere senza trovare troppi ostacoli lungo la propria strada. Naturalmente si è solo all’inizio di questo mondiale per club pallavolo femminile che da domani con la Final Four entrerà nella fase calda, ma Conegliano sembra certa dei propri mezzi e vuole quantomeno provare a riconfermare di essere la squadra più forte al mondo.

Intanto vanno fatti i complimenti al club per questo altro traguardo raggiunto.