Mondiale per club pallavolo femminile, sale l’attesa per la semifinale di oggi di Conegliano che alle 13 ora italiana affronterà le brasiliane del Minas seconde in classifica nel girone B.

Il percorso di Egonu e compagne che hanno vinto il proprio girone ha fino ad esso visto le venete superare per 3-0 entrambi gli incontri contro Fenerbahce e Dentil Praia.

Quello del mondiale per club pallavolo femminile è certamente un traguardo prestigiosissimo che se raggiunto vedrebbe le pantere per la seconda volta salire sul tetto del mondo. La corazzata Imoco ha aperto la stagione in maniera esaltante ma si sa che , a certi livelli, l’attenzione va sempre tenuta al massimo perchè , quando a giocarsela ci sono top club mondiali, i pericoli e le delusioni possono essere sempre dietro l’angolo.

La squadra ha dimostrato nella prima parte di competizione di essere compatta, concentrata e soprattutto consapevole dei propri mezzi. Da oggi si entra nella fase calda, la Final Four che sicuramente regalerà spettacolo.

La vittoria del mondiale per club in Cina prima che scoppiasse la pandemia è un ricordo meraviglioso che club, giocatrici e staff vorrebbero certamente ripetere.

Per arrivare in finale bisognerà superare le brasiliane del Minas, l’in bocca al lupo e il tifo italiano certamente arriveranno per le nostre pantere.