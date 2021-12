Mondiale per club pallavolo femminile, una Conegliano superlativa raggiunge la finale della rassegna iridata superando le brasiliane del Minas Clube per 3-1 (23-25,26-24,25-15,25-19 ).

Ora si attende l’altra finalista che uscirà dal derby turco Vakif-Fenerbahce. Le pantere sono state superlative perchè hanno risposto presente alla prime vere difficoltà di questa competizione dopo che nelle due prime partite il risultato, di fatto, non era mai stato messo in discussione. In questa occasione, invece, le cose non si erano messe bene dal momento che le sudamericane avevano vinto il primo set 23-25. Una situazione certamente inedita per Egonu e compagne abituate quasi sempre a controllare i match e a mantenere il pallino del gioco. Questa volta la strada si è presentata da subito in salita ma le pantere non si sono fatte impensierire e sono riuscite, pur soffrendo nel secondo set vinto ai vantaggi, a riprendere il comando del match.

La chiave di volta probabilmente è stata proprio nel secondo set vinto con non poche difficoltà, da quel momento, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, le venete hanno ripreso a fare quello che le riesce meglio, vincere.

Il terzo e quarto set di fatto non sono mai stati messi in dubbio con una super Egonu salita in cattedra.

Un’altra tappa importante raggiunta da questa squadra stellare, una finale che deciderà il club più forte al mondo.