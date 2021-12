Pallavolo: 8 positivi Covid nel Modena Volley

Anche la pallavolo fa i conti con nuovi contagi Covid, la Società Modena Volley comunica nella giornata del 14 Dicembre sono stati rilevati otto contagi. Nel dettaglio viene reso noto che tra i giocatori di serie A è risultato positivo il libero Salvatore Rossini oltre ad un componente dello staff, invece per la serie B sono risultati positivi tre giocatori e tre componenti dello staff. Tutte le procedure previste dal protocollo sono state attivate. Nei giorni scorsi, in seguito alla scoperta del primo caso di contagio (relativo a un membro dello staff della squadra di serie B), era stata rinviata la gara tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e Viadana. Nella giornata di ieri era stato il turno della Sir Safety Perugia con un altro comunicato: “dopo aver nuovamente sottoposto oggi tutto il gruppo squadra ad un ulteriore giro di tamponi molecolari, comunica la positività al Covid dell’atleta Kamil Rychliki, ora in isolamento fiduciario”.

I prossimi impegni della squadra

La squadra gialloblù è attesa sabato alle 18:00 per la sfida contro Padova, valevole come ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A che in caso di vittoria garantirebbe almeno il quarto posto e la possibilità di giocare al PalaPanini i quarti di Coppa Italia il 2 gennaio.