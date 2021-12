Pallavolo Champions League femminile: Conegliano e Novara vincono in trasferta

Un giovedì europeo ricco di vittorie per Igor Gorgonzola Novara e A. Carraro Imoco Volley Conegliano. Le due compagini italiane, impegnate in trasferte insidiose e reduci entrambi da una sconfitta, si impongono in Europa nel terzo turno della CEV Champions League femminile.

La partita della Igor Gorgonzola Novara

Igor Gorgonzola Novara piega le russe della Dinamo Mosca in tre set. Nonostante le temperature molto rigide all’ombra del Cremlino, Chirichella e compagne entrano in campo con l’atteggiamento giusto, comandano le ostilità fin dalle prime battute, dimenticando la battuta di arresto in campionato contro Scandicci. “Siamo orgogliose della prestazione e del risultato ottenuto, siamo venute a Mosca consapevoli della difficoltà del match ma anche desiderose di imporre il nostro gioco e di compiere una bella prestazione” afferma Cristina Chirichella, centrale dell’Igor Gorgonzola Novara.

La partita dell’A.Carraro Imoco Volley Conegliano

Vincono 3-0 anche le pantere dell’A.Carraro Imoco Volley Conegliano, impegnate in Polonia contro la Grupa Azotu Vhemik Police. Le ragazze di Santarelli riscattano la delusione di Ankara nella Finale del Mondiale per Club. Combattuta solo la prima frazione, terminata 25-21: nei restanti due set, le pantere hanno dilagato per 25-19 e 25-11. Così a fine gara Paola Egonu, MVP del match: “Siamo veramente contente per questa bella vittoria in Polonia, è stato un bel regalo di Natale per noi e per i nostri tifosi, adesso torniamo in Italia per passare delle Buone Feste”