Pallavolo Serie A femminile, Imoco Conegliano record mondiale di vittorie

L’Imoco Conegliano con 74 vittorie consecutive raggiunge il record del mondo, superato il club turco del Vakifbank Istanbul che deteneva il record con 73 vittorie consecutive in partite ufficiali. In Italia il record era detenuto dalla mitica Teodora Ravenna negli anni ’80. Con al vittoria su Trento, le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo entrano nella storia mondiale. Un club nato solo nel 2012 che nei primi tre anni di vita non ha vinto nulla, poi con lo scudetto del 2016 non si è fermata più. le ragazze di Conegliano non perdono una partita da quasi due anni, dal dicembre 2019 ed ora sono in testa nel campionato italiano con sei punti di vantaggio (31) sull’Igor Gorgonzola (25).

Le parole di Dell’allenatore Daniele Santerelli

“Essere arrivati all’altezza di quella squadra mitica vuol dire aver fatto qualcosa di esagerato e che anche di noi si racconterà negli anni a venire. Ma di questo record abbiamo iniziato a parlarne davvero da poco. Abbiamo trascorso tutto l’anno scorso a caccia di trofei, delle vittorie che il Covid ci aveva tolto nel 2019-2020, quando stavamo giocando una pallavolo stellare. Il tarlo del record ci è entrato dentro a inizio di questa stagione. Avere la possibilità di avere contro squadre forti, come tutte quelle del nostro campionato, è uno stimolo a crescere e fare il meglio possibile».