Superlega, Sir Safety Conad Perugia contro Cisterna per la prima di ritorno

Manca poco alla prima giornata di ritorno di Superlega per la Sir Safety Conad Perugia.

Ultimi giorni di allenamento al PalaBarton per i Block Devils, che partiranno nel pomeriggio di Natale alla volta di Cisterna di Latina per affrontare, nel Boxing Day di Santo Stefano, la formazione di casa della Top Volley. L’obiettivo è quello di proseguire la marcia in vetta alla classifica. Fischio d’inizio e diretta web su VolleyballWorld.tv alle ore 16:30.

“Abbiamo ripreso gli allenamenti dopo due giorni liberi che ci stavano assolutamente dopo le tante partite ravvicinate e non avendo questa settimana l’infrasettimanale – ha afermato coach Grbic -. È finito il girone d’andata, è il momento di tirare le prime somme e di vedere a che punto siamo, dove possiamo migliorare e su cosa dobbiamo lavorare. Siamo primi in classifica, ma conta poco, bastano due partite e tutto si può rovesciare. Adesso dobbiamo pensare a migliorare noi individualmente e come squadra e, passando agli appuntamenti in campo, al primo trofeo che arriverà in ordine di tempo che sarà la Coppa Italia”.

L’assetto di Civitanova confermato per la Sir, che quindi scenderà in campo al fischio d’inizio con Giannelli in regia, Ter Horst in diagonale, Solè e Russo al centro, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci nel ruolo di libero.

Soli, coach della Top Volley, dovrebbe rispondere con il 6+1 con Baranowicz al palleggio, Dirlic opposto, Zingel e Bossi centrali, Maar e Rinaldi schiacciatori di posto 4 e Cavsccini libero.

Superlega, Cisterna-Perugia: il match ai raggi X

Diciannove i precedenti tra le due società con diciotto successi di Perugia ed una vittoria di Cisterna. L’ultimo confronto diretto lo scorso 10 ottobre al PalaBarton per il match d’andata con vittoria di Perugia in tre set (25-22, 25-18, 25-23). Nessun ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, è il coach pontino Fabio Soli che giocò con i Block Devils in serie B1 nella stagione 2008-2009. “A Cisterna sicuramente mancheranno i tre giocatori che abbiamo positivi – sottolineato Grbic -, quindi l’assetto sarà quello di Civitanova e la situazione sarà ancora di emergenza, non solo per la partita, ma anche per gli allenamenti. È chiaro che mi aspetto una gara ben diversa da quella del girone d’andata. Cisterna avrà il fattore campo giocando davanti al proprio pubblico e noi dovremo affrontare il match al massimo”.

PROBABILI FORMAZIONI:

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz-Dirlic, Zingel-Bossi, Maar-Rinaldi, Cavaccini libero. All. Soli.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Ter Horst, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Grbic.

Arbitri: Lorenzo Mattei – Ubaldo Luciani

Superlega, Cisterna-Perugia: come seguire il match

Il match di domenica tra Cisterna e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16:30. La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del Palasport di Cisterna, racconterà live domenica alle ore 16:30 Cisterna-Perugia sui canali social della società bianconera. Un’ampia sintesi di Cisterna-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 27 dicembre alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 28 dicembre consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.