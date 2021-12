Superlega, Sir Safety Conad Perugia: il match con Verona chiude il 2021 dei Block Devils

Ultima gara del 2021 per la Sir Safety Conad Perugia, che ospita domani sera al PalaBarton (fischio d’inizio ore 20:30), il Verona Volley per la seconda di ritorno di Superlega. La prima della classe contro una delle formazioni più in forma del momento.

“Finalmente, dopo due settimane chiuso in casa in isolamento, sono tornato ad allenarmi con i compagni – ha affermato Kamil Rychlicki -. Mi sono tenuto per quanto possibile allenato, sto abbastanza bene e conto di tornare velocemente in condizione. Domani arriva Verona che è una squadra in grande forma. Hanno vinto tre giorni fa contro Trento e quelle sono partite che ti danno tanta fiducia ed autostima. Dobbiamo essere molto molto attenti domani sera e sono contento che chiuderemo l’anno davanti ai nostri tifosi”.

Nikola Grbic potrà contare nuovamente su Rychlicki (ancora ai box Anderson e Mengozzi), ma sarà probabilamente confermata la formazione delle ultime uscite con Giannelli in regia, Ter Horst in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

La squadra di Stoytchev arriva al PalaBarton pronta a giocarsela a viso aperto e senza timori riverenziali. Il coach di Verona non dovrebbe apportare modifiche alla formazione tipo delle ultime giornate: Raphael in regia, Jensen in diagonale, Aguenier e Cortesia al centro, Mozic e Magalini schiacciatori di posto quattro e Bonami libero.

Superlega, Perugia-Verona: il match ai raggi X

Sono trentuno i precedenti tra le due formazioni. Venticinque le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, sei i successi per il Verona Volley. L’ultimo confronto diretto lo scorso 17 ottobre a Verona per la gara d’andata di questa stagione con vittoria di Perugia in quattro set (18-25, 19-25, 25-22, 23-25). Cinque gli ex, di cui quattro in campo, nel match tra Perugia e Verona e tutti nel roster bianconero. Si tratta di Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, di Stefano Mengozzi, in gialloblu dal 2016 al 2018, di Sebastian Solé, nella rosa scaligera dal 2018 al 2020, e di Thijs Ter Horst, protagonista all’AGSM Forum dal 2011 al 2014. Partita da ex in panchina anche per Nikola Grbic, tecnico veronese dal 2016 al 2019.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Ter Horst, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Grbic.

VERONA VOLLEY: Raphael-Jensen, Aguenier-Cortesia, Mozic-Magalini, Bonami libero. All. Stoytchev.

Arbitri: Stefano Cesare – Antonella Verrascina

Superlega, Perugia-Verona: dove vedere la partita

Il match di domani tra Perugia e Verona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Goran Vujevic. La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 20:30 Perugia-Verona sui canali social della società bianconera. Un’ampia sintesi sarà trasmessa in replica giovedì 30 dicembre alle ore 14:00, alle ore 20:30 ed alle ore 23:15 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.