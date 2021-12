Volley femminile A1, il programma completo della 10.a giornata

Volley femminile A1, vediamo il programma completo della 10.a di andata. A questo turno si arriva dopo l’incredibile risultato giunto in settimana. Si è giocato al Palaverde l’anticipo dell’11.a di ritorno tra Conegliano e Firenze e le toscane hanno fatto il colpo grosso vincendo contro le pantere e interrompendone la striscia consecutiva di vittorie che durava da ben 76 partite.

Vediamo intanto gli anticipi di sabato 4 dicembre . Partiamo proprio dalle pantere che cercheranno riscatto sempre in casa contro Perugia, inizio alle ore 18.

Novara reduce dalla vittoria in trasferta contro Busto Arsizio attende in casa Vallefoglia anch’essa vittoriosa nell’ultima partita importante per la salvezza contro Perugia. Il match inizierà alle 19.00.

L’ultimo incontro in programma come anticipo sabato 4 dicembre sarà quello tra Bergamo e Chieri. Le orobiche avranno il vantaggio del fattore campo. Inizio alle 20,30.

Vediamo ora gli incontri di domenica 5 dicembre . Alle 17 tre partite: Monza-Firenze, Roma-Scandicci e Casalmaggiore-Cuneo.

Chiude il quadro di questa 10.a giornata di andata campionato volley femminile A1 il posticipo delle 19,30 tra Trento e Busto Arsizio. Situazione davvero complicata per le ragazze di Matteo Bertini che chiudono la classifica all’ultimo posto e avranno un compito tutt’altro che semplice, quello di provare a fare punti contro una delle big del campionato.

Questa la classifica considerando che Conegliano ha 2 partite in più , una partita in più per Chieri e Firenze :

Conegliano 28, Novara 22, Monza 19, Busto Arsizio 18, Scandicci 17, Firenze 17, Chieri 16, Casalmaggiore 12, Bergamo 9, Vallefoglia 9, Roma 8, Cuneo 8, Perugia 7, Trento 5.