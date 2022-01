Acqua & Sapone Roma Volley-Bartoccini Perugia 1-3: successo fondamentale per le umbre in zona salvezza

Nel match della 17.a giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile la Bartoccini Perugia ha espugnato il Palazzo Sport di Roma sconfiggendo per 3-1 l’Acqua & Sapone, in un match fondamentale per la zona salvezza.

La squadra romana è partita subito forte facendo capire alle loro avversarie che volevano a tutti costi ottenere il successo, fondamentale per la salvezza nella massima serie e si sono portate avanti per 13-6; dopo un parziale recupero della formazione umbra (15-13), nel finale di primo set c’è stato nuovamente il cambio di passo (25-17).

Nel secondo set si invertivano le parti con la Bartoccini che cominciava a macinare punti portandosi subito avanti per 7-2, strappo che però veniva pian pian ricucito quando alla metà della frazione il risultato era di 14-14. L’inerzia della seconda frazione era momentaneamente cambiata quando la squadra di Stefano Saja andava in vantaggio per 17-14, ma le umbre non mollavano ricucendo lo svantaggio. Da lì cominciava un emozionante punto a punto terminato ai vantaggi, che premiava la squadra ospite con il risultato di 31-29.

La Bartoccini sulle ali dell’entusiasmo, cominciava molto bene anche la terza frazione (9-3 e poi 13-7) con l’Acqua & Sapone molto fallosa in attacco che pareva risentire delle due palle set sciupate poco prima. Perugia era brava a mantenere il vantaggio e chiudere un set (25-19) praticamente dominato, dall’inizio alla fine.

Il quarto set si apriva in fotocopia come gli ultimi due, con la squadra di coach Luca Cristofani che andava avanti per 9-5, ma le romane con un sussulto d’orgoglio erano brave a recuperare lo svantaggio e portarsi in vantaggio per 15-14. Da quel momento cominciava un susseguirsi di ribaltamenti di fronte con le umbre alla fine brave a non perdere la bussola e a sorpassare definitivamente le avversarie, vincendo l’ultimo parziale per 25-22.

Con questo risultato, in classifica la Bartoccini (11 punti) supera proprio la formazione romana ferma a quota 10; per la salvezza comunque ancora tutto è in gioco, con sei squadre racchiuse in quattro punti.

Acqua & Sapone Roma Volley-Bartoccini Perugia, il tabellino

Roma-Perugia 1-3 (25-17, 29-31, 19-25, 22-25)

ROMA: Strigot 18, Klimets 17, Cecconello 10, Trnkova 10, Pamio 8, Bugg 4, Arciprete 2, Decortes 1

PERUGIA: Guerra 18, Diop 16, Havelkova 13, Melandri 12, Bauer 10, Melli 4, Bongaerts 1