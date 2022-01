Allianz Powervolley Milano 3 – 1 contro una mai doma Piacenza

Milano – Nel giorno dell’Epifania tra le mura amiche dell’Allianz Cloud di Milano i ragazzi di coach Roberto Piazza chiamati per la terza di campionato di Superlega girone di ritorno tornano alla vittoria da tre punti contro la formazione di coach Bernardi. Caparbietà, costanza, gioco di squadra, il ritorno ad alto livello di Patry e di Ishikawa e le grandi difese di Pesaresi gli ingredienti che hanno dato la vittoria alla Allianz Powervolley Milano per 3 – 1 (31-29, 23-25, 25-22, 25-18) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Tre punti importanti che catapultano i meneghini ai piani alti della classifica di Superlega e che soprattutto danno fiducia a tutto il team in vista degli impegni futuri.

1° set: parte bene Milano che fa subito 3-1 ma piacenza non ci sta e impatta 3-3 con Recine. da qui la gara va avanti punto a punto con ottimo cambio palla per entrambe le formazioni sino al 12-12 quando Piacenza on Lagumdzija allunga e fa 14-17 e tempo Piazza. Al rientro Milano accorcia ed impatta 22-22 prima del 24-23 di Jaschke e tempo Bernardi. Il ritorno in campo vede il 24-24 che porta le due squadre ai vantaggi che Milano chiude 31-29.

2° set: parte ancora bene Milano 3-2 ace di Patry ma Piacenza impatta e con Rossard si porta avanti 3-5 prima del 7-7 di Ishikawa. Piacenza allunga nuovamente 8-10 con il muro di Caneschi su Chinenyeze ma Milano con ace di Patry impatta nuovamente 12-12. Piacenza allunga ancora 12-15 e tempo Piazza che invita i suoi a non mollare, tanto che impattano sul 16-16. Da questo punto Milano rimane attaccata al set grazie al capitano Piano ed al libero Pesaresi ma Piacenza chiude 23-25 invasione a rete di Patry.

3° set: si parte con due errori al servizio di Milano che impatta 2-2 con Ishikawa prima del 4-3 di Patry e primo vantaggio dei ragazzi di Piazza. Piacenza a sua volta impatta e da qui si riprende a giocare punto a punto sino al 15-12 e tempo Bernardi. Alla ripresa l’ace di Jaeschke fa +4 (16-12) che Milano prova a difendere, Piacenza però non ci sta ed accorcia 19-18 e tempo Piazza. Milano alla ripresa del gioco con Jaschke fa 22-20 e costringe al time out motivazionale Bernardi che però non da risultato e vede Milano chiudere con Chinenyeze 25-22.

4° set: parte ancora bene Milano che da subito mostra l’intenzione di chiudere la gara a punteggio pieno e con Patry a muro su Recine fa 3-1. Poi con Piano a muro fa 6-3 e costringe Bernardi al primo discrezionale. Al ritorno sul taraflex Piacenza si fa sotto ed impatta 6-6 cosa che da la sveglia a Milano che si riporta con Ishikawa sul +3 (12-9) e rimette in difficoltà Piacenza che vede i meneghini portarsi sul +5 (14-9) e tempo Bernardi. Al rientro Piacenza spinge e si porta a -2 (14-12) e tempo questa volta motivazionale di Piazza che porta i suoi ragazzi ad allungare 18-14 con Patry prima del 21-18 di Recine e del 25-18 di Milano ad opera dell’errore dello stesso Recine.



Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 – 1 ( 31-29, 23-25, 25-22, 25-18 )

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 15, Romanò, Patry 15, Piano 11, Mosca 1, Ishikawa 14, Porro 2, Jaeschke 19, Pesaresi (L). Non entrati: Staforini, Maiocchi, Djokic. Allenatore: Piazza

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Lagumdzija 24, Russell 8, Recine 19, Catania (L), Stern, Brizard 2, Antonov, Rossard 5, Scanferla (L), Cester 4, Caneschi 8. Non entrati: Tondo, Pujol. Allenatore: Bernardi.

MVP: Piano ( Allianz Powervolley Milano )

Arbitri: Zanussi, Goitre. Terzo arbitro: Rusconi.