L’Allianz Powervolley Milano affonda la Tonno Callipo Calabria Vibo Valenzia 3 -1

Milano – La Allianz Powervolley Milano si aggiudica la quarta di ritorno del campionato di Superlega battendo con un secco 3-0 (25-18, 25-19, 25-13) la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Così i ragazzi di coach Roberto Piazza continuano la striscia positiva di questo inizio 2022 e si caricano emotivamente per la sfida di Coppa Italia che li vedrà impegnati contro Civitanova nel prossimo weekend ed il 26 gennaio in trasferta per il derby lombardo contro Monza. I meneghini nella gara odierna che, ha visto una numerosa presenza di tifosi nipponici sugli spalti in rappresentanza della Associazione Giapponese del Nord Italia per ammirare i connazionali Yuki Ishikawa da una parte e Yuji Nishida dall’altra, hanno disputato una gara perfetta in tutti i fondamentali nonostante il tentativo da parte dei ragazzi di coach Baldovin di imbrigliargli nel gioco quasi dormiente espresso sul taraflex, risultato che se da una parte catapulta Milano al quinto posto in classifica e dall’altra mette sempre più in evidenza le difficoltà dei calabresi.

Il primo set si gioca in perfetto equilibrio sino al 15-15 quando un muro su Nelli da il doppio vantaggio a Milano 17-15 e costringe Baldovin al primo discrezionale. Alla ripresa del gioco Milano allunga ancora e con un muro su Mauricio fa +4 (19-15) e secondo time out di Baldovin. Si riprende e Milano con Jaeschke a muro su Nelli fa 23-17 prima del 25-18 errore di Nelli al servizio.

Il secondo set continua sulla scia del primo con Milano che fa 7-5 grazie ad un errore di Nelli in attacco ed anticipa il 11-8,invasione di Saitta, e tempo Baldovin. Al rientro l’ace di Ishikawa da il +4 (12-8) a Milano ed anticipa il +7 (16-9) ace di Chinenyeze e secondo discrezionale di Baldovin che non frena i ragazzi di coach Piazza che con la pipe di Ishikawa chiudono il set 25-19.

La terza frazione di gioco vede ancora Milano condurre i giochi e fare 7-4 con muro su Fromm e costringere Baldovin a fermare. Al rientro Milano, continuando a giocare su ogni pallone, con due punti consecutivi dell’americano Jaeschke fa +6 (15-9) e secondo time out di Baldovin. Il discrezionale però non porta bene a Vibo che vede Milano intenzionata a chiudere i giochi e portarsi sul +9 (19-10) muro di Piano su Mauricio.

Sul 21-11 coach Piazza da spazio alla diagonale Daldello-Romanò e con l’ace di Jaescke fa 22-11 prima del 25-13 di Romanò su assist di Daldello.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – 1 (25-18, 2519, 25-13)

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 12, Daldello, Romanò 1, Patry 8, Piano 7, Mosca, Ishikawa 10, Porro, Jaeschke 16, Pesaresi (L). Non entrati: Staforini, Maiocchi (L), Djokic. Allenatore: Piazza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Fromm 3, Gargiulo 4, Borges Almeida Silva 5, Saitta 1, Candellaro 1, Basic 7, Rizzo (L), Resende Gualberto 6, Nicotra, Nelli 7. Non entrati: Nishida, Russo (L), Partenio. Allenatore: Baldovin



MVP. Paolo Porro (Allianz Powervolley Milano)

Arbitri: Florian- Rossi.