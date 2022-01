L’Allianz Powervolley Milano fa suo il derby lombardo contro il Vero Volley Monza

Monza – L’Allianz Powervolley Milano impegnata sul campo del Vero Volley Monza per la gara di recupero della seconda giornata di ritorno della Regular Season fa proprio il derby lombardo ed inanella la quinta vittoria consecutiva.

Piano e compagni dopo la gara di Coppa Italia vinta in quel di Civitanova e l’accesso storico alla Final Four della competizione rifilano ai ragazzi di coach Echelli un secco 0-3 (22-25, 16-25,22-25) giocando una ottima partita al punto tale da far sembrare il volley un gioco abbastanza semplice.

1° set: parte subito bene Milano e con Patry a muro fa 2-4 e mantiene poi la testa in avanti con ottime giocate in difesa, muro ed attacco sino al 11-11 quando Monza con Davyskiba impatta. Milano però non ci sta e con Jaeschke in pipe si porta sul +3 (13-16) cui segue il 13-17 e tempo Echelli. Al rientro Milano allunga ancora e con Patry fa 15-20. Monza con il solito Davyskiba prova ad avvicinarsi 17-20 e tempo Piazza. Il ritorno sul taraflex vede Milano mantenere il vantaggio nonostante l’ace di Dzavoronok che fa 19-21 prima del 22-25 di Patry che chiude il set.

2° set: Milano gioca con naturalezza, non si scompone difronte alle difficoltà e con Jaeschke fa 3-8 e continua a costringere all’errore l’avversario per il 3-10 e tempo Echelli. Alla ripresa i meneghini con due punti consecutivi di Piano fanno +9 ( 3-12) cui prova a rispondere Monza con il 8-15 di Grodzanov ed il 13-18 di Katic. Tentativo di rientro nel set che subito vede la reazione di Milano che costringendo ancora una volta l’avversario a banali errori si riporta con Ishikawa a +9 (14-23) e chiude 16-25.

3° set: si gioca in perfetto equilibrio 8-8 muro di Grozdanov su Ishikawa quando Milano prova ad allungare e fare +3 (8-11) errore in attacco dei brianzoli e tempo Echelli. Alla ripresa Monza impatta e da qui si riprende a giocare punto a punto sino al 16-15 di Grozdanov e sorpasso Monza che prova a tirare fuori il meglio per rientrare in partita. I ragazzi di coach Piazza però intenzionati a fare punteggio prima si portano sul 19-22 e poi con Piano chiudono set e partita 22-25.



Tabellino

Vero Volley Monza – Allianz Powervolley Milano 0 – 3 (22-25, 16-25, 22-25)

Vero Volley Monza: Grozdanov 4, Karyagin 2, Calligaro, Dzavoronok 17, Orduna, Federici(L), Galassi 3, Katic 8, Davyskiba 13. Non entrati: Magliano, Grozer, Beretta, Volpe, Gaggini(L). Allenatore Echelli

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 9, Daldello, Romanò 2, Patry 8, Piano 6, Ishikawa 13, Porro 1, Jaeschke 9, Pesaresi(L): non entrati: Staforini(L), Maiocchi, Djokic, Mosca: Allenatore : Piazza

MVP: Juki Ishikawa

Arbitri: Giardini, Puecher. Terzo arbitro: Manzon