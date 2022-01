Sir Safety Conad Perugia, Block Devils al PalaBarton per preparare il match casalingo contro la Gas Sales Bluenergy

Sessione di allenamento intensa oggi la Sir Safety Conad Perugia. Dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di mercoledì sera, torna per la formazione umbra la Superlega con il match di domenica pomeriggio (anticipo dell’undicesima di ritorno di campionato con fischio d’inizio ore 18:00) al PalaBarton contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Sarà quindi il big match di giornata con la prima e la quinta della classe una di fronte all’altra dopo poco più di un mese (8 dicembre), per la particolarità del calendario di questa stagione, dalla sfida del girone d’andata giocata a Piacenza e vinta dai bianconeri.

Volley, Perugia-Piacenza: focus sul match di domenica

Ma domenica arriverà al PalaBarton una Piacenza lanciata dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia contro Modena. E proprio nella prima delle due semifinali a Casalecchio di Reno si affronteranno Perugia e Piacenza. Analizzando le statistiche emerge che la Gas Sales Bluenergy Piacenza è la migliore della Superlega nelle ricezioni perfette (31,7%). “Domenica ci aspetta una partita assolutamente difficile – avverte il coach Nikola Grbic -. Piacenza la scorsa settimana ha battuto Modena a Modena in una partita secca. È una squadra che gioca molto bene, in più avrà anche Holt che nella gara d’andata non ha giocato e questa sarà per noi una ulteriore difficoltà. Le nostre antenne dovranno essere altissime, dobbiamo prepararci ad una battaglia e dobbiamo dimenticare il risultato della sfida dell’andata perché Piacenza non sarà certamente la stessa di un mese fa. Ma d’altra parte questo è il campionato italiano che ogni settimana presenta difficoltà altissime e noi dobbiamo avere il focus di pensare e giocare una partita alla volta”. Rosa Ampia e di grande qualità quella di Piacenza. Coach Lorenzo Bernardi ha a disposizione alternative di alto livello in pratica in ogni reparto con giocatori con caratteristiche differenti. In cabina di regia c’è l’oro olimpico Brizard, alzatore dal gioco molto veloce e dal servizio in salto pericolosissimo. In diagonale sarà probabilmente ballottaggio tra Lagumdzija (classe ’99) e Stern (argento europeo con la sua nazionale). Due opposti differenti, ma uniti da una battuta in salto per entrambi molto insidiosa. Al centro ci sarà l’americano Holt, e Caneschi. In posto quattro dovrebbero iniziare Francesco Recine e il mancino Rossard.