Superlega, Milano-Perugia, Grbic: “Ci aspetta una battaglia contro una squadra tosta”

Domani la Sir Safety Conad Perugia torna in scena in Superlega quasi un mese dopo l’ultimo incontro di campionato disputato (a Trento lo scorso 2 gennaio). Infatti, questo pomeriggio i Block Devils partiranno con destinazione Milano, per affrontar i padroni di casa dell’Allianz per la sesta giornata di ritorno di campionato (con fischio d’inizio e diretta TV su Raisport canale 58 ore 18:00). Prima contro quinta, e sicuramente una delle sfide più interessanti.

Grbic: “Dovremo giocare bene a pallavolo”

“Torniamo a giocare una partita di campionato dopo tanto tempo – ha affermato coach Grbic alla vigilia del match di domani -. Siamo ormai abituati agli spostamenti, ad adeguarci ai cambi di programma e a giocare magari dopo dieci giorni di pausa. Abbiamo qualche acciacco come tutte le squadre, ma i ragazzi sono pronti, si sono allenati bene, hanno grande voglia di giocare e non vediamo l’ora di scendere in campo”. Il tecnico bianconero è passato poi ad analizzare la partita contro Milano. “Scordiamoci la gara d’andata – ha puntualizzato -. Ci aspetta una battaglia contro una squadra tosta e in un ottimo momento di forma come ha dimostrato nei quarti di Coppa Italia, vincendo e giocando molto bene a Civitanova, ed anche mercoledì vincendo a Monza. Milano è una squadra ben organizzata, che ovviamente ha dei punti deboli che però nasconde molto bene. Dovremo giocare bene a pallavolo, non solo in side out, ma anche in fase break. E poi dovremo avere pazienza in attacco perché, contro una squadra che gioca molto bene in difesa come Milano, può succedere di farsi prendere dal nervosismo se la palla non cade subito, specialmente per degli attaccanti che invece sono abituati a farlo. Noi dovremo essere pazienti, mantenere la calma e la testa giusta quando loro faranno giocate importanti e pensare a fare le cose tecniche e tattiche che abbiamo preparato e che abbiamo allenato”.

Superlega, Milano-Perugia: il match ai raggi X

La Sir Safety Conad Perugia dovrebbe presentarsi a Milano con la rosa al completo, eccetto Roberto Russo (che è sempre più vicino al rientro). Il coach Grbic dovrebbe schierare: Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Ricci al centro, Leon ed Anderson martelli di posto quattro e Colaci nel ruolo di libero.

Mentre Piazza, coach dell’Allianz Milano , dovrebbe confermare i sette vincenti a Monza mercoledì sera: Porro al palleggio, Patry opposto, Piano e Chinenyeze centrali, Jaeschke e Ishikawa schiacciatori ricevitori e Pesaresi libero.

Diciotto i precedenti tra le due formazioni. Quindici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, tre i successi per l’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto lo scorso 13 novembre al PalaBarton per il match d’andata con vittoria di Perugia in tre set (25-20, 25-19, 25-12). Due gli ex in campo, uno per parte, tra le due formazioni. Nel roster di Perugia c’è Alessandro Piccinelli (all’Allianz nella stagione 2017-2018). Nelle file di Milano figura invece Nicola Daldello (a Perugia dal 2011 al 2013).

PROBABILI FORMAZIONI:

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Piano-Chinenyeze, Jaeschke-Ishikawa, Pesaresi libero. All. Piazza.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

Arbitri: Marco Zavater – Marco Braico

Allianz Milano-Sir Safety Conad Perugia: come vedere il match

Il match di domenica tra Milano e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport (canale 58) a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

Un’ampia sintesi sarà trasmessa in replica lunedì 31 gennaio alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 1 febbraio consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.