Superlega, Sir Safety Conad Perugia, Giannelli: “A Milano per fare la nostra miglior partita”

Scaletta degli impegni nuovamente cambiata per Sir Safety Conad Perugia. Poiché dopo il match di domenica in Superlega con Piacenza, è saltato anche il confronto di Champions contro il Cannes in programma domani (con vittoria “a tavolino” per i Block Devils 3-0).

Superlega, Sir Safety Conad Perugia, Giannelli: “Concentrati e determinati”

“Sono saltate delle partite ultimamente ed altre penso che continueranno a saltare. Ovviamente avremmo tutti preferito giocare perché noi atleti viviamo di passione per la pallavolo e vogliamo guadagnarci le vittorie in campo, ma in questo periodo bisogna adattarsi, andare avanti cercando di pensare a quello che possiamo fare quando siamo in palestra ed allenandoci al massimo per essere pronti quando possiamo scendere in campo”. Ha riassunto così la situazione Simone Giannelli, ospite ieri di Marco Cruciani negli studi di Tef Channel per Sottorete, il rotocalco di approfondimento settimanale sui Block Devils.

Non è facile in questa fase della stagione programmare l’attività. Ma l’obiettivo della squadra umbra è quello di farsi trovare pronti quando in campo si gioca per i punti. Coach Nikola Grbic il suo staff hanno aggiornato il piano di lavoro per porre la massima attenzione sul prossimo match in programma: la sfida di domenica all’Allianz Cloud contro l’Allianz Milano (incontro valido per la sesta giornata di ritorno di Superlega).

I Block Devils effettueranno un avvicinamento “canonico”(dando sempre il massimo) al match con sedute di lavoro tecnico e fisico al PalaBarton oggi pomeriggio, giovedì (mattino e pomeriggio), e venerdì pomeriggio. Sabato, infine, è in programma la partenza per il capoluogo lombardo.

“Domenica ci aspetta una partita difficile – ha sottolineato Il regista bianconero passando ad analizzare la sfida di domenica -. Milano è una bella squadra e sta giocando un’ottima pallavolo. Ha una rosa forte con dentro dei campioni olimpici e tanti giocatori con grande esperienza come il mio amico Matteo Piano. Sarà una squadra certamente diversa da quella affrontata a Perugia nella gara d’andata e sarà una battaglia. Noi non giochiamo dal 19 gennaio, ci stiamo allenando molto bene, è chiaro che la partita un po’ manca, ma non cerchiamo nessuna scusa, andiamo a Milano per fare la nostra miglior partita concentrati e determinati sapendo al tempo stesso che loro ci metteranno in difficoltà”.