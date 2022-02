Champions, nei quarti Perugia affronterà lo Zenit San Pietroburgo

La Sir Sicoma Monini Perugia nei quarti di finale di Champions League dovrà affrontare una delle potenze del volley europeo. Si sono svolti oggi in Lussemburgo, presso la sede della Cev, i sorteggi della fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club di volley e dall’urna i Block Devils hanno pescato come primo avversario nella corsa alla Superfinal la formazione russa dello Zenit San Pietroburgo.

Lo Zenit San Pietroburgo si è qualificato per i quarti di finale con il secondo posto nella Pool D. Si tratta di un avversario di rango e uno dei favoriti per la vittoria finale. Il tecnico finlandese Sammelvuo può contare su un roster di altissimo livello con giocatori del calibro dello schiacciatore Kliuka, del centrale Iakovlev e dell’opposto Poletaev, perni della nazionale russa, il libero campione olimpico Grebennikov (in Italia con le maglie di Trento, Modena e Civitanova) e dello schiacciatore sloveno Urnaut, anche lui vecchia conoscenza del campionato italiano.

“Prima” assoluta tra Perugia e San Pietroburgo in campo internazionale con la doppia sfida che si terrà in Russia per la gara d’andata in un giorno dall’8 al 10 marzo e match di ritorno al PalaBarton la settimana successiva.

Definiti naturalmente gli altri accoppiamenti dei quarti di finale. Nella parte alta del tabellone, con Perugia-San Pietroburgo QF1, il QF2 vedrà opposti Trento e Berlino. Nella parte bassa del tabellone nel QF3 si sfideranno Civitanova e Jastrzebski mentre nel QF4 i campioni in carica dello Zaksa affronteranno la Dinamo Mosca.

“Siamo arrivati a un punto dove in ballo ci sono le migliori formazioni d’Europa – ha affermato dopo il sorteggio il direttore sportivo bianconero Stefano Recine -. Il nostro obiettivo è arrivare fino alla finale, siamo consapevoli della nostra forza per cui è un sorteggio che accettiamo di buon grado pur sapendo che già lo Zenit San Pietroburgo nei quarti di finale è una grande squadra con tanti giocatori di altissimo livello come Kliuka, Yakovlev, Grebennikov ed Urnaut solo per fare alcuni nomi. Ci aspetta, questo sicuramente, una trasferta molto lunga e ci aspetta una sfida molto bella e stimolante da affrontare. Credo una bella sfida anche per i nostri tifosi. Non amo gli scontri fratricidi con le altre italiane, per cui mi fa piacere aver evitato un derby nei quarti di finale”.