Champions, Perugia batte Fenerbahce e chiude a punteggio pieno e senza set persi la Pool E. Anderson Mvp del match

La Sir Sicoma Monini Perugia batte 3-0 il Fenerbahce nella sesta giornata della Pool E di Champions League. I Block Devils chiudono il girone a punteggio pieno e senza set persi e ora aspettano da testa di serie il sorteggio di venerdì nella sede della Cev in Lussemburgo per conoscere il percorso nella fase a eliminazione diretta.

Partita senza lineare quella di stasera al PalaBarton. Perugia già prima e qualificata, la formazione ospite con la classifica segnata. Gli umbri interpretano bene il match, lavorando forte a muro e con qualità negli altri fondamentali. Coach Grbic ruota tutti gli effettivi disponibili garantendo ritmo gara alla sua rosa. I padroni di casa restano sempre in controllo, 13 muri vincenti contri i 2 del Fenerbahce, 55% di efficienza offensiva contro il 42%. Anderson molto efficace ne mette 13 con 2 muri, un ace ed il 67% in attacco per l’Mvp della partita. Per Solè 10 punti con 4 muri, Plotnytskyi a referto con 8 punti col 71% in attacco, mentre Travica a segno con 4 acuti.

Esultano i Sirmaniaci, esulta il PalaBarton insieme alla Sir Sicoma Monini tutti protagonisti in questa Champions!

Champions, Perugia-Fenerbahce: gli highlights

Formazione tipo per coach Grbic, anche se con qualche assenza. Primo break per Perugia con il muro di Solè (3-1). Out Gürbüz (5-2). Maniout di Rychlicki (7-5). Mengozzi allunga (10-8). Leon, poi doppietta in pipe e doppietta al servizio di Anderson (15-8). Smash di Mousavi (15-10). Invasione di Marouf (17-10). Primo tempo di Mengozzi (22-15). Anderson da posto 2 (23-16). Muro di Mengozzi, set point Perugia (24-16). Chiude Mengozzi (25-17).

Secondo set: Travica in regia per gli umbri. Rychlicki per il 3-2. Doppio ace di Hidalgo, poi muro di Mousavi (3-6). Anderson accorcia (5-6). Leon pareggia in pipe (7-7). Due ace di Solè (9-7). Attacco e poi muro di Anderson (11-8). Muro per Rychlicki (12-9). Louati accorcia (17-14). Parallela di Rychlicki da seconda linea (19-14). Anderson chiude il punto del 20-15. Solè in primo tempo (23-18). Ace di Hidalgo (23-20). Ancora Solè, set point Perugia (24-20). Pipe di Plotnytskyi (25-21).

Terzo set: buon avvio del Fenerbahce (0-2). Grande reazione per i Block Devils che prendono il largo (9-4). Muro e attacco di Solè (13-5). Ace di Louati (15-9). Smash di Plotnytskyi (17-9). Ace di Hidalgo (19-13). Muro di Solè (20-13). Muro vincente di Travica (23-14). La chiude Mengozzi (25-17).

Perugia-Fenerbahce: il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – FENERBAHCE HDI ISTANBUL 3-0

Parziali: 25-17, 25-21, 25-17

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli, Rychlicki 4, Mengozzi 6, Solè 10, Leon 5, Anderson 13, Piccinelli (libero), Dardzans, Plotnytskyi 8, Travica 4, Ter Horst 2. N.e.: Russo, Ricci, Colaci (libero). All. Grbic, vice all Valentini.

FENERBAHCE HDI ISTANBUL: Marouf, Gürbüz 8, Tümer 4, Mousavi 5, Hidalgo 8, Louati 10, Yesilbudak (libero), Mert (libero). N.e.: Ünver, Erden, Kaya, Batur, Sikar, Toy. All. Castellani, vice all. Yilmaz.

Arbitri: Maciej Twardowski – Vladimir Oleynik

LE CIFRE – PERUGIA: 13 b.s., 6 ace, 43% ric. pos., 20% ric. prf., 55% att., 13 muri. FENERBAHCE: 13 b.s., 6 ace, 33% ric. pos., 15% ric. prf., 42% att., 2 muri