Sir Safety Conad Perugia, Colaci: “Sono contento per la vittoria e sono contento di essere finalmente tornato in campo”

Dopo il successo di ieri 3-1 contro Piacenza, nel recupero dell’undicesima di ritorno di Superlega, coach Nikola Grbic ha concesso ai suoi ragazzi ventiquattro ore di stacco psicofisico. Gli allenamenti riprenderanno al PalaBarton venerdì mattina per la preparazione al prossimo match in programma, la trasferta di domenica a Vibo per la terz’ultima di regular season.

Ieri i Block Devils hanno conquistato la diciannovesima vittoria stagionale in campionato, consolidando così il primo posto in classifica. 58 i punti di capitan Leon e compagni, tredici in più delle prime inseguitrici Civitanova e Trento, entrambe a quota 45 (rispettivamente con tre e una gara in meno della Sir).

Max Colaci ha ripreso possesso ieri sera della seconda linea bianconera, ventitré giorni dopo l’infortunio subito a Milano lo scorso 30 gennaio.

“Sono contento per la vittoria e sono contento di essere finalmente tornato in campo dopo più di venti giorni – ha dichiarato al termine del match il libero pugliese -. Ho fatto pochissimi allenamenti con la squadra, non sono ancora al 100%, ma sono molto contento perché sono riuscito a fare tutta partita senza grossi problemi. Va bene così, è stata una bella serata”.

Per gli umbri sta per iniziare inoltre la fase più importante e più avvincente da giocare della stagione tra Final Four di Coppa Italia, rush finale di campionato, playoff di Champions e playoff Scudetto.

“Arriviamo a questa fase finale di stagione con lo spirito giusto – ha confermato Colaci -. Abbiamo purtroppo qualche problemino fisico, figlio di questa stagione particolare. Bisogna avere pazienza e non è facile alle volte soprattutto perché non si riesce ad allenarsi bene. Ma questo è un grande gruppo, c’è gente che si sacrifica, lo abbiamo visto in questi ultimi due mesi. Per cui direi che arriva a questa fase una squadra carica e che è in salute”.

Perugia-Piacenza: i commenti e il tabellino

“Loro sono un’ottima squadra – ha osservato dopo il match Colaci -. Non stanno trovando continuità finora in campionato, ma hanno tanti grandi giocatori come Brizard che è un campione olimpico o Russell che qui a Perugia conosciamo bene. Sono molto forti in battuta e quando riescono a spingere dai nove metri come ieri diventa dura. Noi siamo stati bravi perché abbiamo tenuto, abbiamo avuto pazienza ed alla fine l’abbiamo portata a casa penso meritatamente. Il match di ieri antipasto di coppa? A Bologna sarà ancora più difficile, affronteremo una gara secca e la pressione sarà tutta su di noi, ma è giusto che sia così”.

“L’Mvp è tutto merito della squadra e dello staff che mi mettono sempre nelle condizioni migliori per allenarmi e giocare – ha affermato Dragan Travica nel post gara-. È un piacere giocare con questi ragazzi. Portiamo a casa una vittoria sofferta, ma meritata. Ci siamo aggrappati ad ogni punto, è stata partita vera, combattuta, il terzo set è stato decisivo nell’economia del risultato. Sono contento della vittoria e giocare davanti a questo pubblico, finalmente, è una soddisfazione incredibile”.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

Parziali: 25-18, 19-25, 29-27, 25-20

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 8, Rychlicki 16, Solè 8, Mengozzi 2, Leon 17, Anderson 14, Colaci (libero), Plotnytskyi 3. N.e.: Giannelli, Ter Horst, Ricci, Dardzans, Piccinelli (libero), Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 6, Stern 13, Cester 8, Holt 4, Rossard 2, Recine 12, Scarferla (libero), Russell 18, Antonov. N.e.: Pujol, Caneschi, Tondo (libero), Catania. All. Bernardi, vice all. Botti.

Arbitri: Ubaldo Luciani – Maurizio Canessa

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 3 ace, 35% ric. pos., 16% ric. prf., 51% att., 11 muri. PIACENZA: 16 b.s., 6 ace, 44% ric. pos., 16% ric. prf., 41% att., 13 muri