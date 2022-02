Sir Safety Conad Perugia, Plotnytskyi rinnova fino al 2024, geniale nelle sue giocate e idolo della tifoseria

La notizia l’ha anticipata ieri in prima il presidente della Sir Safety Conad Perugia, Sirci. La notizia l’ha festeggiata il protagonista giocando titolare il match di Superlega contro Ravennamatch di Superlega contro Ravenna chiuso con 14 punti a tabellino: 62% in ricezione, 55% in attacco, un muro vincente e un ace dalla linea dei nove metri con l’applausometro del PalaBarton ai massimi livelli. Grande spettacolo di tifo anche ieri sera per i Block Devils. La notizia? Oleh Plotnytskyi, schiacciatore ucraino classe ’97, idolo della tifoseria bianconera al terzo anno con Perugia ha raggiunto l’accordo con la società bianconera e prolunga la sua avventura per altre due stagioni fino al 2024.

Dopo i rinnovi di Leon e Colaci, ecco un altro importante tassello del futuro della Sir Safety Conad Perugia. Il rinnovo del mancino Oleh, atleta ambito da tanti importanti club, è la conferma delle ambizioni del progetto del club per il futuro. È il segnale che premia il lavoro fatto da Plotnytskyi in queste stagioni (tanto guascone fuori dal campo quanto geniale all’interno degli ottantuno metri quadrati del taraflex di gioco) è cresciuto tantissimo, assicurando alla squadra tanto sotto il profilo tecnico e che a livello di spogliatoio.

La sua battuta è particolarmente efficace, fondamentale dove Plotnytskyi eccelle (29 gli ace diretti quest’anno in Superlega, settimo in classifica ma unico a non avere la titolarità nel sestetto di partenza), ma bene anche in ricezione, in attacco ed in generale negli equilibri della squadra. Sa farsi trovare subito pronto, anche a gara iniziata, anche per uno scampolo di match.

C’è poi il Plotnytskyi fuori dal campo. Un ragazzo solare, sempre sorridente, anima e termometro dell’umore dello spogliatoio, sempre pronto ad un sorriso, sia nei momenti positivi che nelle situazioni di difficoltà.

Soddisfatta la società per aver trattenuto ancora un altro dei suoi campioni e per aver messo un altro puntello al suo progetto tecnico.

Esulta il popolo bianconero che di fatto ha eletto Plotnytskyi come beniamino ed al quale Oleh dedica ogni suo ace.

Festeggia Plotnytskyi che voleva questo rinnovo.