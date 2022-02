Superlega, la Sir Safety Conad Perugia espugna il PalaMaiata di Vibo Valentia in tre set. Mvp Rychlicki

Ventesima vittoria e vetta della classifica di Superlega consolidata per la Sir Safety Conad Perugia che espugna il PalaMaiata di Vibo Valentia. Gli umbri sconfiggono in tre set combattuti i padroni di casa della Tonno Callipo e fanno un ulteriore balzo per la conquista del primo posto alla fine della regular season.

Prova di forza perfetta dei Block Devils contro una squadra in forma ed in lotta per la salvezza. I bianconeri soffrono in alcuni momenti del match e poi trovano le energie e risorse tecniche per girare l’inerzia della partita. Il set di apertura diventa la chiave di volta del match: sotto 21-17, break di Leon al servizio e chiuso ai vantaggi 25-27.

La lettura dei riferimenti statistici dice: attacco in equilibrio e Vibo meglio a muro (8 vincenti contro i 5 di Perugia). I Block Devils sono decisivi in battuta e ricezione: 3 gli ace di Vibo (con 17 errori) contro la Sir con 8 ace ed 8 errori, mentre in seconda linea il 50% di positiva (contro il 40% dei calabresi).

Mvp per Kamil Rychlicki. L’opposto lussemburghese domina l’attacco di Perugia, chiude con 18 punti, con il 60% in attacco, con un ace e con due muri vincenti. Doppia cifra per Leon (14 punti, 3 ace) ed Anderson (10 palloni vincenti e 2 ace), bene Travica in regia e Colaci in seconda linea. Nel finale del terzo set entrata Giannelli che, dopo qualche problema di natura fisica, è tornato a disposizione di coach Grbic e contribuisce per la conquista del parziale.

Rientro in serata a Perugia per i Block Devils. Domani giorno di riposo e recupero. Ma già martedì mattina al lavoro al PalaBarton per preparare nel migliore dei modi la Final Four di Coppa Italia in programma nel prossimo fine settimana alla Unipol Arena di Bologna.

Vibo Valentia-Perugia: highlights

Stessa formazione di mercoledì per coach Grbic con Travica in regia. Primo break per i padroni di casa con il muro (3-2). Ace di Leon (3-4). Ace di Fromm con l’ausilio del nastro (14-10). Rychlicki in contrattacco per il -1 (16-15). Nishida riporta a +3 i suoi (19-16). Doppio ace di Leon, poi Anderson (21-21). Out Nishida, set point Perugia (23-24). Flavio porta il set ai vantaggi (24-24). In rete Gargiulo, fuori Anderson (25-25). Maniout di Leon (25-26). Ancora il capitano dei Block Devils in contrattacco per il vantaggio Perugia (25-27).

Secondo set: muro vincente, il primo del match per Perugia, con Travica (4-5). Ancora un muro, a firma di Rychlicki (5-7). L’ace di Mauricio Borges per la parità (8-8). In rete l’attacco di prima intenzione di Saitta (12-16). Smash di Mengozzi (13-18). Fuori la pipe di Anderson (18-20). Travica di seconda intenzione (19-23). Entra Plotnytskyi e mette a terra l’ace che porta gli umbri al set point (19-24). Nelli e Mauricio Borges annullano i primi due (21-24). Al terzo tentativo è Rychlicki a chiudere il set (21-25).

Terzo set: tre muri vincenti lanciano Vibo scappa (3-0). Rychlicki accorcia con il muro (4-3). Altro muro di Vibo (9-5). Anderson e Travica rimettono in partita la Sir, il muro di Mengozzi per la parità (9-9). Vibo con Fromm (13-11). In rete Leon (15-12). Ace di Rychlicki, e maniout di Leon (15-15). Sul 17-16 dentro Giannelli per Travica. Mette subito l’ace il regista di Perugia (18-19). Il turno al servizio di Mauricio Borges per la parità (21-21). Anderson a segno con il maniout e poi due volte dai nove metri (21-24). Ecco Basic (23-24). Al terzo tentativo Leon buca il taraflex e chiude il match (23-25).

Vibo Valentia-Perugia: Commenti e Tabellino

“La classifica mi interessa fino a un certo punto. Mi interessa invece che oggi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra – il commento post gara di coach Nikola Grbic -. Non era semplice, in settimana abbiamo fatto pochi allenamenti. E non ci siamo allenati stamattina a Vibo. Sono soddisfatto soprattutto del primo set in cui eravamo sotto, poi abbiamo recuperato con il gioco e vinto meritatamente. Mi fa piacere anche l’ingresso nel terzo set di Simone (Giannelli, ndr) che non si allena da una settimana e ha aiutato la squadra. Siamo fortunati ad avere una panchina così lunga con giocatori che possono dare una mano in ogni occasione e sono contento ed orgoglioso del gruppo che non si piange addosso nelle difficoltà, ma va in campo e gioca”.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3

Parziali: 25-27, 21-25, 23-25

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta, Nishida 20, Candellaro 3, Flavio 11, Fromm 14, Mauricio Borges 6, Rizzo (libero), Nelli, Gargiulo, Partenio, Basic 1. N.e.: Nicotra, Condorelli (libero). All. Baldovin, vice all. Guarnieri.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 3, Rychlicki 18, Mengozzi 3, Solè 3, Leon 14, Anderson 10, Colaci (libero), Giannelli 1, Plotnytskyi 1. N.e.: Ter Horst, Ricci, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Roberto Boris – Mariano Gasparro

LE CIFRE – VIBO: 17 b.s., 3 ace, 40% ric. pos., 16% ric. prf., 50% att., 8 muri. PERUGIA: 8 b.s., 8 ace, 50% ric. pos., 31% ric. prf., 51% att., 5 muri.