Superlega, la Sir Safety Conad Perugia espugna il PalaPanini al tie break. Mvp Leon

La Sir Safety Conad Perugia nell’ottava di ritorno di Superlega espugna al tie break il PalaPanini e consolida il primato in classifica. La vittoria per gli umbri arriva al termine di un match di altissima intensità emotiva, e dai notevoli contenuti tecnici.

Block Devils avanti di due set (il secondo infinito), poi la riscossa di Modena che nel quarto parziale recuperano dal 12-17. Un tie break con Leon che piazza lo strappo dai nove metri, ancora la formazione di casa in rimonta, il capitano bianconero la chiude. Tutto bellissimo.

I riferimenti statistici raccontano di un match molto equilibrato. 10 ace a 8 per Perugia in battuta, 52% contro 46% in ricezione per i Block Devils, 57% contro 56% in attacco per Modena, 9 muri a testa.

Mvp con 25 palloni a terra capitan Leon, Anderson e Rychlicki (rispettivamente 19 con il 55% e 18 con il 54%), Solè ne mette 13 (con l’82% in primo tempo e 4 muri), Giannelli perfetto in regia. Bene Mengozzi (6 punti con da sottolineare l’ace sul 23-23 del secondo set) e Piccinelli (che riceve il 59%). La Sir Safety Conad Perugia torna dunque con due punti importanti dal PalaPanini. E si prepara ad un’altra settimana piena con il match di Champions di mercoledì con il Fenerbahce e quello di domenica in superlega al PalaBarton contro Padova.

Superlega, Modena-Perugia: gli highlights

Formazione tipo per Grbic con Mengozzi al centro e Piccinelli libero. Il muro di Rychlicki apre il match (1-2). L’ace di Nimir (4-3). Muro vincente di Solè (4-5). Punto a punto con Leon a bersaglio in pipe (7-8). Fallo di formazione fischiato a Perugia (9-10). Attacco e poi ace di Rychlicki (10-14). Solè chiude il primo tempo, poi Rychlicki (10-16). Ace di Nimir (12-16). Smash di Solè, poi ace di Leon (12-19). Ace di Leal (14-19). Giannelli di seconda intenzione e poi dai nove metri (15-22). Out Nimir (15-23). Il servizio out di Bruno porta Perugia al set point (19-24). Chiude Leon (20-25).

Secondo set: Muro di Leal (5-4). Il muro di Mengozzi per l’equilibrio (8-8). Break Modena con Leal (10-8). Giannelli per Rychlicki che poi fa il bis dai nove metri (10-10). Nimir (13-11). Giannelli di seconda intenzione (13-14). Leal in contrattacco (19-18). Arrivo in volata (22-22). Nimir la mette (23-22). Pipe di Anderson (23-23). Ace di Mengozzi, set point Perugia (23-24). Si va ai vantaggi (24-24). Servizio lungo di Ngapeth (24-25). Leal pareggia (25-25). Solè al centro (25-26). Muro di Leal (26-26). In rete la battuta di Nimir (26-27). Leal (27-27). Fuori anche Leal dai nove metri (27-28). Nimir sulla linea laterale (28-28). Invasione di Mazzone (28-29). Leon la chiude (28-30).

Terzo set: Solè a bersaglio (2-3). Ace di Leal, poi in rete Rychlicki (7-5). Due di Nimir, poi ace di Bruno (11-8). Due di Ngapeth, Modena prende il largo (17-11). Muro di Solè, poi ace di Leon (17-14). Muro vincente di Sanguinetti, poi ace di Bruno (22-16). Nimir per il set point (24-17). Leal accorcia (25-18).

Quarto set: Pipe di Anderson (5-5). Maniout di Leon (9-11). Muro vincente di Rychlicki (10-13). Contrattacco vincente di Leon, poi ace di Rychlicki (11-16). Muro di Sanguinetti (14-17). Ace di Sala (17-18). Ecco Leon (22-22). Maniuot di Nimir (23-22). Leon di potenza (23-23). In rete Leon, set point Modena (24-23). In rete anche Ngapeth (24-24). Pipe di Ngapeth (25-24). Ngapeth porta il match al tie break (26-24).

Quinto set: Ace di Leon, poi muro di Solè, poi contrattacco di Anderson, poi altro ace di Leon (3-8). Diagonale a terra di Anderson (4-9). In rete il servizio di Ngapeth (8-10). Fuori Leal (8-11). Rychlicki (9-12). Fuori Leal (9-13). Ace di Nimir (11-13). A segno Leon, match point Perugia (11-14). Invasione del muro umbro (13-14). Leon la chiude e Perugia festeggia (13-15).

Commenti post gara e Tabellino

“Siamo molto contenti della vittoria – il commento a caldo di Stefano Mengozzi -. Nel quarto set avevamo un buon vantaggio, ma sapevamo che in casa loro hanno il trasporto del pubblico, sono andati in fiducia in battuta ed hanno recuperato facendo un bel lavoro. Però poi nel tie break siamo stati proprio bravi, Leon ha fatto subito un break in battuta ed abbiamo ripreso fiducia e ritmo. Ci portiamo a casa due punti ed un risultato molto importante a cui la società teneva molto”.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3

Parziali: 20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Bruno 4, Nimir 27, Stankovic 2, Mazzone 1, Ngapeth E. 21, Leal 26, Rossini (libero), Sanguinetti 3, Van Garderen, Sala 1, Gollini (libero). N.e.: Ngapeth S., Bellanova. All. Giani, vice all. Carotti.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 18, Mengozzi 6, Solè 13, Leon 25, Anderson 19, Piccinelli (libero), Plotnytskyi, Travica. N.e.: Ricci, Colaci (libero), Ter Horst, Russo, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Armando Simbari – Andrea Puecher

LE CIFRE – MODENA: 22 b.s., 8 ace, 46% ric. pos., 27% ric. prf., 57% att., 9 muri. PERUGIA: 20 b.s., 10 ace, 52% ric. pos., 29% ric. prf., 56% att., 9 muri.