Superlega, Saturday Night al Palabarton: Perugia-Ravenna per l’anticipo della settima di ritorno

Secondo match consecutivo al PalaBarton dopo solo tre giorni per la Sir Safety Conad Perugia. Luci accese a Pian di Massino nuovamente, dopo la vittoria di mercoledì contro Taranto, domani sera (fischio d’inizio alle 20:30), per uno dei tre anticipi della settima giornata di ritorno di Superlega con i Block Devils che ospitano la Consar RCM Ravenna.

Sir Safety Conad Perugia, Mengozzi: “una partita che sento particolarmente”

Domani i Block Devils saranno impegnati nel più classico dei testa-coda. “Domani ci sono in palio tre punti importanti – così Stefano Mengozzi alla vigilia del match -. Arriva al PalaBarton una Ravenna che non ha niente da perdere e noi dovremo essere bravi ed affrontare il match concentrati ed anche più sciolti rispetto alla gara di mercoledì contro Taranto. È una partita che sento particolarmente, sono legato a Ravenna, alla società ed alla città e sono contento di poterla giocare”. La Sir Safety Conad Perugia comanda la classifica con 47 punti, mentre la Consar ha solo 2 punti.

“Sotto l’aspetto mentale, ci aspetta una partita forse ancora più difficile e pericolosa di quella di mercoledì – sottolinea coach Nikola Grbic -. Perché si parla solo della corazzata Perugia che affronta il fanalino di coda Ravenna che non ha niente da perdere e tutti si aspettano che li battiamo 3-0. Tutte cose che possono rimanerti da qualche parte in testa, che ti portano a rilassare e che quindi rischiano di compromettere il risultato. Dobbiamo invece scendere in campo, fare le nostre cose precise, utilizzare il nostro sistema di gioco bene e cercare, come ogni giorno, dei miglioramenti”. Probabilmente gli umbri scenderanno inizialmente in campo con gli stessi giocatori di mercoledì: Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Piccinelli libero.

Dall’altra parte della rete Ravenna è ancora a quota zero nella casella delle vittorie e con le speranze salvezza ridotte al lumicino, arriva a Perugia con la serenità di chi non ha niente da perdere. Coach Zanini dovrebbe optare con all’inizio: Biernat-Klapwijk in posto 2, Fusaro e Comparoni centrali, Vukasinovic e probabilmente Ljaftov schiacciatori di posto 4 e Goi libero.

Superlega, Perugia-Ravenna: il match ai raggi X

Sono 25 i precedenti tra le due formazioni: ventidue successi per Perugia, tre le vittorie di Ravenna. L’ultimo confronto diretto lo scorso 21 novembre a Ravenna per il confronto d’andata di questa stagione con vittoria di Perugia in tre set (10-25, 20-25, 16-25).

Sei ex, cinque in campo ed uno in panchina, nel match tra Perugia e Ravenna e tutti nel roster umbro. Fabio Ricci, a Ravenna nel 2011-2012 e dal 2013 al 2017; Stefano Mengozzi, in Romagna dal 2008 al 2016 e poi la passata stagione; di Roberto Russo, in giallorosso nel 2018-2019; Thijs Ter Horst a Ravenna nel 2019-2020; Kamil Rychlicki, in maglia ravennate nel 2018-2019. Partita da ex in panchina per il vice allenatore bianconero Antonio Valentini (nello staff tecnico di Ravenna la scorsa stagione).

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Mengozzi-Solè, Leon-Anderson, Piccinelli libero. All. Grbic.

CONSAR RCM RAVENNA: Biernat-Klapwijk, Fusaro-Comparoni, Vukasinovic-Ljaftov, Goi libero. All. Zanini.

Arbitri: Antonella Verrascina – Stefano Caretti

Volley, Perugia-Ravenna: come seguire il match

Il match di domani tra Perugia e Ravenna sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi. Un’ampia sintesi sarà trasmessa in replica domenica alle ore 14:00 ed alle ore 21:30 sul canale 12 di Tef Channel (televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia). Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.