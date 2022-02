Superlega, Vittoria rotonda in tre set di Perugia contro Taranto. Rychlicki Mvp del match

La Sir Safety Conad Perugia supera in tre set la Gioiella Prisma Taranto nel recupero della quarta di ritorno e continua la loro corsa in vetta alla classifica. Primo set sempre condotto dai Block Devils che attaccano con il 72% e non lasciano scampo agli ospiti. Nel secondo e terzo parziale gli umbri calano la pressione al servizio e commettono alcune disattenzioni, mentre Taranto si mantiene in partita. Si generano così due set molto combattuti e decisi sul filo di lana da alcune giocate importanti degli uomini di coach Grbic.

I riferimenti statistici mettono in luce Perugia che batte meglio (5 ace contro 2), riceve meglio (59% contro 29%) e attacca con più efficacia (54% contro 47%). Perfetta parità per i muri: 5 per parte.

Nelle file bianconere a mitigare le assenze per infortunio di Ricci, Russo e Colaci (a referto come secondo libero Broccatelli, assisano doc) è stata la bontà della rosa. Eccellente Rychlicki (Mvp del match, 16 punti con il 65% in attacco), concreto Leon (14 palloni vincenti), Anderson ne mette a terra 8, sono 8 anche i sigilli a referto per Solè con il 60% in primo tempo. Giannelli dirige con efficacia, Piccinelli e Mengozzi (chiamati a sostituire i compagni indisponibili), si dimostrano all’altezza della situazione.

La Sir Safety Conad Perugia tra tre giorni tornerà in campo. Sabato sera infatti anticipo della settima di ritorno con i bianconeri che ospitano a Pian di Massiano, per il più classico dei testa-coda, la Consar RCM Ravenna.

Volley A1, Perugia-Taranto: gli highlights

Formazione obbligata per Grbic con Mengozzi al centro in coppia con Solè e Piccinelli libero. Il primo break di Perugia con Leon (3-1). Ancora Leon per lo strappo bianconero (6-2). Attacco out di Sabbi (8-2). Out la pipe di Anderson, poi a segno con la pipe Gironi (13-9). Entra al servizio Plotnytskyi e piazza subito l’ace (19-12). Pipe vincente di Anderson (22-14). Chiude il primo tempo di Solè (25-17).

Secondo set: Giannelli chiude di seconda intenzione (5-4). Contrattacco di Rychlicki dalla seconda linea (7-5). Vantaggio Taranto con Joao Rafael ed Alletti (7-9). Gli ospiti arrivano a +4 (7-11). Ace di Giannelli (9-11). Leon ed Anderson chiudono in attacco e portano al pareggio (12-12). Muro di Sabbi (13-16). Leon vince l’ingaggio sotto rete (15-16). Altro muro di Sabbi (15-18). Vincente Gironi (18-20). Leon pareggia a quota 21. Joao Rafael e poi Rychlicki (22-22). Out Joao Rafael (23-22). Leon porta Perugia al set point (24-23). Ecco Rychlicki e Leon raddoppia (25-23).

Terzo set: Subito Rychlicki (2-0). Due in fila di Rychlicki, poi muro vincente su Sabbi, e muro di Solè (6-2). Ace di Sabbi (7-5). Falaschi e Taranto a contatto (9-8). Muro di Alletti, gli ospiti si fanno sotto (15-14). Plotnytskyi in campo per la battuta ed ecco l’ace (17-14). Sabbi per l’ennesima volta accorcia a -1 (18-17). Pipe di Anderson (20-18). Ecco Solè (22-19). E ancora Solè (23-19). In rete Sabbi, match point Perugia (24-22). Chiude il maniout di Anderson (25-23).

I commenti dei protagonisti e il tabellino

“Erano tre punti importanti per noi e per la nostra classifica contro una Taranto che veniva da tante buone gare e da vittorie importanti – afferma Stefano Mengozzi nel post gara. Siamo stati bravi a portare a casa la partita, non cinici come al solito in alcune situazioni su palla facile e nei prossimi giorni dovremo lavorarci”.

Mentre Filippo Pochini riassume così il match di Taranto: “Il primo set siamo stati completamente assenti, nel secondo e terzo ci è mancato quello sprint in più per portare a casa i parziali. Usciamo comunque a testa alta contro un top team a livello mondiale. Giocare qui a 1 Km da dove sono nato è stata un’emozione indescrivibile”.

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0

Parziali: 25-17, 25-23, 25-23

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 16, Solè 8, Mengozzi 3, Leon 14, Anderson 8, Piccinelli (libero), Travica, Ter Horst, Plotnytskyi 2. N.e.: Dardzans, Colaci, Broccatelli (libero), Ricci. All. Grbic, vice all Valentini.

KIOENE PADOVA: Falaschi 1, Sabbi 16, Alletti 4, Di Martino 3, Joao Rafael 11, Gironi 4, Pochini (libero), Dosanjh, Randazzo 2. N.e.: Stefani, Freimanis. All. Di Pinto, vice all. Di Lascio.

Arbitri: Lorenzo Mattei – Alessandro Cerra

LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 5 ace, 59% ric. pos., 29% ric. prf., 54% att., 5 muri. TARANTO: 14 b.s., 2 ace, 29% ric. pos., 11% ric. prf., 47% att., 5 muri.