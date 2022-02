Volley A1 Femminile, La Bartoccini-Fortinfissi Perugia soffre nei primi due set e poi batte 3-2 Trento

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia soffre nei primi due set, ma arriva la reazione e così la spunta contro la Delta Despar Trentino per 3-2 (22-25 24-26 25-20 25-21 15-13 i parziali). La gara si apre con un fase di studio per entrambe le formazioni che si marcano strette in un tira e molla che si protrae per buona parte del primo set. Poi Havelkova e compagne arrivano fino al 17-14, e Trento comincia la rincorsa e trascinata da Rivero agguanta la parità sul 18-18 e allunga fino al 18-20. Diop mette a referto un lungo linea. Le trentine con grande piglio conquistano i tre punti tutti di fila, con Piani che mette a terra il decisivo 22-25.

“Sapevamo che c’era molto in ballo – il commento a caldo di Helena Havelkova -. Quindi, siamo partite molto nervose, specialmente nel primo set non riuscivamo a fare bene nemmeno le cose più consolidate mettendoci da sole in difficoltà. Poi però siamo riuscite a uscire fuori da quella situazione e la cosa importate è stata riuscire a portare a casa questi punti preziosi“.

Volley A1 femminile, Perugia-Trento: grande reazione delle magliette nere

Nel secondo set: strappo Trento e poi reazione Perugia 13-15 con Havelkova. E ancora Havelkova per il 16-15. Allora Trento ferma di nuovo il gioco. Diop riprende a mettere a terra palle importanti agguantando il pari 22-22. Il turno al servizio di Bauer regala alle padrone di casa due set-point, ma la Delta Despar non si da per vinta e prima agguanta la parità e poi a muro prima con Piani e poi con Nizetich conquista il set 24-26.

Il terzo set: in avvio è la Bartoccini-Fortinfissi Perugia a dominare la rete e con i primi tempi e i muri di Bauer e Melandri (6-1). Le magliette nere hanno il controllo del set e il margine aumenta fino al massimo vantaggio del 18-7 ottenuto con l’out di Piani. Sul finale Guerra mette la pratica in archivio con il punto del 25-20.

Quarto set: Trento allunga fino al 3-5. Punto a punto fino al 17-17. La formazione di casa va in progressione e raggiunge il 22-19 fino a conquistare il tie-break con il punto di Diop che vale il 25-21.

Nel set decisivo Trento ha l’avvio migliore e sul 2-5. Pou Havelkova sigla il 6-9 ed il 7-9. Il primo set-point viene annullato da Rucli, e Furlan manda a rete il servizio che vale il 15-13 per le padrone di casa, con l’urlo di gioia del PalaBarton.

“Sono state molto brave, hanno fatto una buonissima partita mentre noi ci siamo perse negli ultimi set – ha dichiarato nel post gara Vittoria Piani -. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e mantenere la calma“.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – DELTA DESPAR TRENTINO 3-2 (22-25 24-26 25-20 25-21 15-13.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 16, Bauer 11, Diop 20, Guerra 19, Melandri 10, Bongaerts 1, Sirressi (L), Melli, Provaroni, Galkowska, Nwakalor, Guiducci. Non entrate: Rumori (L).

All. Cristofani.

DELTA DESPAR TRENTINO: Rucli 5, Raskie 4, Rivero 20, Furlan 9, Piani 16, Nizetich 12, Moro (L), Mason 6, Stocco 1, Botarelli 1, Quiligotti (L). Non entrate:Berti.

All. Bertini.

ARBITRI: Zavater, Talento.

Spettatori: 400

Durata set: 28′, 33′, 28′, 27′, 20′; Tot: 136′

MVP: Guerra.