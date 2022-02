Volley A1 Femminile, Perugia non molla e strappa un punto d’oro a Scandicci

Un punto importante conquistato a Scandicci dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia. La formazione umbra è stata sempre in partita e ha dimostrato per lunghi tratti di non avere nulla da invidiare alla squadra attualmente terza in classifica. La gara tra Scandicci e Perugia si è chiusa dopo due ore di gioco al tie-break 3-2 con i parziali di 25-22, 25-23, 23-25, 20-25, 15-9. Un punto conquistato contro un avversario forte, ma che lascia anche un poco di amaro in bocca alle “Magliette Nere” che avrebbero meritato sicuramente di più. “Abbiamo saputo approfittare dei loro cali – ha commentato a caldo nel post gara Laura Melandri -, sapevamo che poteva essere un punto a nostro favore visto il tie-break disputato in Turchia giovedì. Sono contenta perché comunque abbiamo saputo reagire dopo i primi due set e non è la prima volta. Questo significa che il carattere c’è, che noi ci siamo e che soprattutto vogliamo salire in classifica. I nostri obbiettivi iniziali, ovviamente, erano diversi ma dobbiamo prendere atto della situazione che si è creata e cercare di fare tutto il possibile per risalire la china. Tutte le squadre sono molto agguerrite e quindi sarà una bella lotta, ma noi dovremo fare punti contro tutte”.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-2 (25-22 25-23 23-25 20-25 15-9)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 7, Antropova 19, Pietrini 8, Lubian 11, Malinov 2, Zilio Pereira 6, Castillo (L), Lippmann 14, Angeloni 5, Sorokaite 5, Camera, Silva Correa. Non entrate: Bartolini, Napodano (L).

Allenatore Barbolini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 4, Bauer 10, Diop 14, Guerra 25, Melandri 15, Bongaerts 1, Sirressi (L), Galkowska 3, Melli 1, Provaroni. Non entrate: Guiducci, Rumori.

Allenatore Cristofani.

Arbitri: Mattei, Grassia.

Spettatori: 495

Durata set: 25′, 27′, 29′, 25′, 20′; Totale: 126′.

MVP: Lippmann.