Volley A1 Femminile, Perugia-Trento, Melli: “Dovremo cercare di contenere i loro punti di forza per imporre il nostro gioco”

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia tenta la riscossa in casa contro la Delta Despar Trentino in uno scontro diretto. Osservando la classifica si nota che le due formazioni sono vicine per punteggio (10 punti Trento, 11 Perugia) ma Guerra e compagne hanno ben tre partite in meno. Le ospiti sono una formazione giovane con tanta voglia di dimostrare il proprio valore, e proprio questo aspetto dovrà essere tenuto a freno dalle umbre cercando d’impostare da subito il proprio gioco. Potrebbe essere l’esperienza di capitan Havelkova e Christina Bauer a far suonare la carica per l’inseguimento verso posizioni di classifica migliori.

“Quando si gioca contro una ex è sempre bello, ci siamo preparate al meglio come del resto facciamo tutte le settimane – ha dichiarato le ex del match Giulia Melli -. Ci stiamo impegnando al massimo per cercare di migliorare quello che non è andato la scorsa domenica. Oltre ad aver lavorato sulle nostre lacune abbiamo studiato il lavoro da fare su Trento, sappiamo che è una squadra che non molla facilmente e questo posso dirlo anche perché conosco le ragazze personalmente e so che sono molto determinate. Dovremo cercare di contenere i loro punti di forza per imporre il nostro gioco e non farci trascinare nel loro, perché quando prendono il ritmo è molto difficile stargli dietro, dovremo far valere il fattore casa. Cercheremo di limitare il loro ardore, anzi, saremo noi a dover fargli sentire il nostro. Sarà una gara importante da tutti i punti di vista, le squadre sono ancora molto ravvicinate ma è indispensabile ottenere punti”.

Bartoccini-Fortinfissi Perugia- Delta Despar Trentino: il match ai raggi X

Sette i precedenti tra le due formazioni (quattro in A2 e tre in A1), con un parziale di 4-3 in favore di Perugia, a far la differenza la gara del Girone di Andata vinto dalle ragazze di coach Cristofani 3-0 a Trento.

Per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia la ex è Giulia Melli (Stagione 2019-2020 e 2020-2021), mentre per le trentine la ex è August Raskie (a Perugia nella Stagione 2019-2020).

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: la diagonale vedrà Bongaerts e Diop, al centro Bauer insieme a Melandri, a completare le schiacciatrici Havelkova e Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Delta Despar Trentino: in diagonale Raskie e Piani, per le vie centrali Berti e Furlan, mentre a schiacciare il duo Rivero-Nizetich. Libero: Moro.

Allenatore: Bertini

Arbitri: Marco Zavater, Matteo Talento

Volley A1 femminile, Perugia-Trento: come seguire il match

Il fischio d’inizio è fissato per domani sera sabato 19 febbraio alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming Rai Sport Web 1 e su volleyballworld.tv. Perugia-Trento sarà trasmessa anche in differita domenica 20 febbraio alle ore 22.30 su Rai Sport+HD.