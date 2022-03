Acqua & Sapone Roma Volley-Despar Trentino 0-3: senza storia la sfida salvezza nella Capitale

Nel match della 25.a giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile la Despar Trentino ha espugnato il PalaLottomatica vincendo per 3-0 contro l’Acqua & Sapone Volley Roma con il risultato di 3-0 (15-25, 21-25, 16-25).

Il match salvezza cominciava con le squadra ospite prendere subito un largo margine (14-4), mentre le romane sembravano bloccate dalla paura della posta in palio e tutto il primo set andava avanti con questo spartito ed il risultato del primo set era li a testimoniarlo: un 25-15 senza discussione.

Le padrone di casa già con le spalle al muro iniziavano il secondo set con altro piglio e andavano sopra per 7-3 con l’inerzia della gara che sembrava essere cambiata, però a differenza del parziale precedente, le trentine riuscivano a rimanere attaccate alle loro avversarie fino ad ottenere il sorpasso (16-15). Il finale di set andava avanti punto a punto fino a quando la Despar prendeva tre punti d vantaggio (23-20), decisivi per ottenere il successo anche del secondo set che terminava con il risultato di 25-21, con l’Acqua e Sapone che si scioglieva proprio nel momento decisivo.

Il terzo set partiva come il primo, con la squadra ospite subito avanti 4-0, ma le capitoline ad un passo dal baratro questa volte erano brava a pareggiare subito sull’8-8, ma è stato solo un fuoco di paglia perchè Trentino con un parziale di 4-0, si riportava sopra 14-10 e questo punto la partita non aveva più storia, con Roma che perdeva anche il terzo set per 25-16-

Ad un solo turno dalla fine del campionato la classifica per la zona salvezza è questa: Vallefoglia 21, Bergamo 20, Perugia, 20, Casalmaggiore 19, Trentino 19, Roma 17, con la squadra capitolina e Vallefoglia che per uno strano scherzo del destino si sfideranno mercoledì nella Capitale, per il recupero dell’ultima giornata d’andata e sabato 2 aprile per l’ultima di campionato. Queste le altre partite dell’ultimo turno: Bergamo-Conegliano, Casalmaggiore-Perugia e Trentino-Monza. Ricordiamo che anche Perugia, giocherà il recupero del suo incontro, mercoledì 31 in casa contro Novara.

TABELLLINO MATCH:

Acqua & Sapone Volley: Klimets 14, Arciprete 9, Stigrot 8, Decortes 3, Trnkova 3, Cecconello 2, Bugg 2. All. Andrea Mafrici

Despar Trentino: Piani, 17, Mason 14, Rivero 11, Rucli 9, Furlan 5, Raskie 2. All. Matteo Bertini

Arbitri: Alessandro Cerra, Rossella Piana