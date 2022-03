Champions Volley, dove vedere Lube Volley-Jastrzebski Wegiel in diretta tv

Martedì 8 marzo alle ore 20.30 è in programma all’Eurosuole Forum l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Lube Volley e Jastrzebski Wegiel. La Cucine Lube Civitanova è reduce dal girone di ferro, la Pool C, con 5 vittorie e 1 sconfitta, mentre i polacchi hanno dominato la Pool A con l’en plein di sei successi. Emergenza schiacciatori per i marchigiani, con Jiri Kovar in fase di recupero, Osmany Juantorena quasi pronto dopo il lungo infortunio e Marlon Yant da provare in rifinitura dopo la distorsione al ginocchio di sabato. Lo Jastrzebski di Andrea Gardini sta disputando un ottimo campionato grazie al secondo posto a -1 dalla vetta occupata dallo Zaska e dopo il lungo infortunio, potrebbe ritornale l’opposto francese Boyer. La squadra che si aggiudicherà la doppia sfida incontrerà in semifinale lo Zaska, già al turno successivo senza scendere in campo a causa della squalifica della Dinamo Mosca come club russo. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere l’andata dei quarti di finale tra Lube Volley-Jastrzebski Wegiel in diretta tv e streaming

La sfida di andata dei quarti di finale di Champions League tra la Cucine Lube Civitanova e Jastrzebski Wegiel sarà visibile in diretta tv su Discovery Plus. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su EuroVolleyTv.

