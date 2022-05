Finale Champions volley: sale l’attesa, 1500 tifosi al seguito per Conegliano

Finale Champions volley, sale l’attesa per domenica 22 maggio, data in cui si svolgeranno gli atti conclusivi per il maschile e il femminile a Lubiana in Slovenia. Due le squadre italiane che hanno raggiunto la fase finale della Champions di volley . Trento affronterà il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Pol) , mentre nel femminile le pantere di Conegliano le turche del Vakifbank Istanbul.

Trento scenderà in campo per seconda in questa finale Champions volley alle 21 mentre Conegliano alle 18.00. Nel femminile si ripropone dunque la stessa finale Champions volley dello scorso anno. Le venete affronteranno nuovamente il VakifBank, lo scorso maggio a festeggiare furono le ragazze di coach Daniele Santarelli che vinsero in cinque set. Conegliano si presenta a questo importantissimo appuntamneto da detentrice della Coppa e da fresca vincitrice dello scudetto dopo il successo in quattro gare su Monza.

Grande quindi l’entusiasmo che si è trasmesso anche ai tifosi che accompagneranno in massa la squadra . E’ attesa infatti la presenza di ben 1500 supporters delle pantere, record di presenza per quanto riguarda una sfida in trasferta.

Finale Champions volley, sale l’attesa

Sale ovviamente l’attesa per questa finale di Champions di volley che vedrà due squadre italiane, Trento nel maschile e Conegliano nel femminile, pronte a portare alti i colori dell‘Italia.

Alessandro Michieletto e Paola Egonu i due protagonisti più attesi, i simboli della nostra pallavolo, per quanto riguarda il femminile si riproporrà la finale dello scorso anno tra Conegliano e il VakifBank Istanbul. Nel maggio dello scorso anno festeggiarono le ragazze di coach Daniele Santarelli al termine di un’autentica battaglia sportiva.

Lo spettacolo sarà certamente assicurato, scopriremo se Conegliano riuscirà a vincere questa finale Champions volley aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla Supercoppa italiana, alla Coppa Italia e allo scudetto conquistati quest’anno.

