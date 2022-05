Playoff promozione volley femminile, è festa grande per Macerata che sale in A1, ieri sera le marchegiane sono riuscite a superare al tie-break alla fine di una gara combattutissima Mondovì che è andata vicino al sogno di abbracciare la massima serie.

Una serie finale playoff promozione volley femminile davvero avvincente, già in gara 1 Macerata aveva dovuto sudare parecchio e aveva superato al tie-break le avversarie che in gara 2, vincendo per 3-1 in casa, avevano riaperto i discorsi. Ieri l’atto finale , ancora una volta sono serviti cinque set per decretare chi tra Macerata e Mondovì avrebbe festeggiato la promozione.

Primo set combattutissimo con Macerata che l’ha spuntata 28-26, secondo terzo e quarto set dominati in maniera alternata dalle due squadre (15-25, 25-10, 25-25), infine il tie-break dov’è tornato l’equilibrio spezzato però dalle padrone di casa che alla fine hanno trovato la zampata finale vincendolo per 15-12.

Una serie finale playoff promozione volley femminile di A2 quindi davvero avvincente, Macerata insieme a Pienerolo sono le due squadre che in questa stagione 2021/22 hanno festeggiato l’approdo nella massima serie.

CBF BALDUCCI HR MACERATA-LPM BAM MONDOVì 3-2

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli, Cosi 10, Michieletto 15, Gasparroni ne, Ghezzi , Ricci 1, Stroppa, Peretti, Pizzolato 18, Fiesoli 7, Malik 20, All: Paniconi

LPM BAM MONDOVI’ : Taborelli 21, Montani 14, Cumino 3, Bonifacio 1, Pasquino 1, Herdeman 15, Ferrarini, Molinaro 13, Trevisan 6, Bisconti (L) All: Solforati