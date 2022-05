Volley femminile, Conegliano vince il suo quinto scudetto

Volley femminile, Conegliano espugna il campo di Monza in gara 4 e festeggia il suo quinto scudetto. La corazzata veneta trascinata da una Paola Egonu monumentale ha superato le brianzole al quinto set ( 20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15), terza partita su quattro chiusasi al tie-break.

Questo è il segno di quanto Conegliano abbia dovuto sudare per vincere il suo quinto scudetto contro una squadra , Monza, che ha dimostrato tutto il proprio valore .

La squadra di Daniele Santarelli aveva aperto gara 4 della finale scudetto vincendo il primo set 20-25 per poi subire il magnifico il ritorno di Monza capace di recuperare uno svantaggio importante per impattare la gara (1-1). A quel punto il nuovo sorpasso delle pantere e il controsorpasso di Orro e compagne che di fronte ad un‘Arena di Monza da tutto esaurito hanno mostrato tutto il proprio carattere.

Nel quinto decisivo set è salita in cattedra quella che possiamo definire come una delle più grandi pallavoliste di sempre. Paola Egonu ha letteralmente vinto da sola il tie-break facendo un tiro al bersaglio con la difesa di Monza impotente di fronte ai suoi attacchi . Saranno 37 alla fine i punti per lei.

Uno scudetto certamente meritato da parte di Conegliano ma il fatto di avere costretto in tre gare su quattro le pantere al tie-break non può che evidenziare la forza di Monza che probabilmente ha solamente rimandato la conquista del tricolore.

Conegliano vince il suo quinto scudetto



Conegliano festeggia dunque il suo quinto scudetto e arricchisce di un altro prestigioso titolo la propria ricchissima bacheca. Ci sarà ora un altro appuntamento importantissimo, la finale di Champions League contro il Vakifbank Istanbul il 22 maggio.

Ora è tempo però di godersi questo altro splendido scudetto, il quinto di una squadra che continua anno dopo anno a stupire.

Vero Volley Monza- Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 2-3 ( 20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15)

Vero Volley Monza : Lazovic, Stysiak 7, Boldini 1, Gennari 9, Van Hecke 15, Orro 3, Parrocchiale, Danesi 10, Rettke 2, Larson 16, Davyskiba 5, Candi 3, Moretto, Negretti ALL: Gaspari

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano : Caravello, Plummer 16, Courtney, De Kruijf 10, Folie 9, Omoruyi, De Gennaro, Vuchkova , Frosini, Gennari, Wolosz 2, Sylla 10, Egonu 37, Visentin ALL: Santarelli