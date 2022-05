Volley mercato, clamoroso ritorno di Carli Lloyd a Busto : le sue prime parole

Volley mercato, è arrivata in serata l’ufficialità del clamoroso ritorno di Carli Lloyd a Busto Arsizio, squadra con la quale la palleggiatrice californiana da poco diventata mamma (maggio 2021) era stata protagonista del triplete nella stagione 2011/12. Non è riuscita dunque a rimanere lontana dalla pallavolo che conta, a solo un anno di distanza dall’esser diventata mamma ecco il suo ritorno nella “mischia”, in uno dei campionati più belli e competitivi al mondo.

Difficile per le stelle della pallavolo mondiale resistere al fascino della nostra Lega, Carli Lloyd la conosce bene perchè oltre a Busto Arsizio per lei ci furono i campionati con Conegliano e Casalmaggiore. Importante anche la sua esperienza a livello internazionale, la sua bacheca personale è ricchissima di trofei prestigiosi .

Ecco le prime parole di Carli Lloyd raccolte sul sito del club : « Sono entusiasta di tornare dove tutto è iniziato: ho dei ricordi incredibili delle stagioni a Busto Arsizio e sono pronta per ricominciare. L’esperienza con il campionato “Athletes Unlimited” è stata per me un test per capire a che punto sono fisicamente e mentalmente : sono soddisfatta, ho capito che voglio giocare ancora seriamente a pallavolo e dopo l’estate sarò a Busto Arsizio con la mia famiglia a sostenermi e la mia Storm Rose mi sarà sempre vicina anche durante le partite alla e-work arena. Mi aspetto una stagione molto stimolante e credo che potremo fare cose impotanti : felicissima di ritrovare Rosamaria con la quale mi ero trovata molto bene in Brasile al Praia Clube».

Una diagonale che dunque fa già sognare i tifosi , Lloyd al palleggio e Rosamaria Montibeller opposto, certamente a Busto ci sarà da divertirsi.